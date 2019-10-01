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Eğitim-Bir-Sen: “MEB unvan değişikliği sınav takvimini bir an önce açıklamalıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) başvuruda bulunarak, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar kapsamında unvan değişikliği sınavları için talepte bulundu.Eğitim-Bir-Sen, MEB personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması gerektiği konusunda talepte bulundu.Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklama şu şekilde:“Bakanlık, geçen yıl görevde yükselme sınavları yapmış; bu sınavlar ve sonrasındaki atamalar, kariyer yolculuklarında bir üst göreve atanmak isteyen kamu görevlilerince takdirle karşılanmıştır.

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) başvuruda bulunarak, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar kapsamında unvan değişikliği sınavları için talepte bulundu.
Eğitim-Bir-Sen, MEB personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması gerektiği konusunda talepte bulundu.
Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Bakanlık, geçen yıl görevde yükselme sınavları yapmış; bu sınavlar ve sonrasındaki atamalar, kariyer yolculuklarında bir üst göreve atanmak isteyen kamu görevlilerince takdirle karşılanmıştır. Ancak, en son 28.02.2015 tarihinde unvan değişikliği sınavları gerçekleştirilmiş, o tarihten bu yana sınav yapılmadığı gibi ne zaman yapılacağına ilişkin Bakanlık çalışma takviminde herhangi bir kayıt da yer almamıştır. Son unvan değişikliği sınavlarının dört yıl önce gerçekleştirildiği dikkate alındığında, aradan geçen zaman zarfında çok sayıda münhal kadro oluşmuştur. Unvan değişikliği sınavlarının ve buna dayalı atamaların yapılması konusunda Bakanlık çalışanları haklı ve yerinde bir beklenti içerisine girmiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Nisan 2019 Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda, ‘Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır’ şeklinde, bu yöndeki talebimizi dile getirmiştik. Bunun üzerine talebimiz Çalışma Raporu’na alınarak, gerekli çalışmaların Personel Genel Müdürlüğü tarafından başlatılması kararı alınmıştı. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları açılmasını istedik.”

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