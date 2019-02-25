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Eğitim Bir-Sen Milas Şube Başkanı FETÖ’den açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilciliği Şube Başkanlığı’na seçilen A.A., sosyal medya hesabında 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra FETÖ/PDY terör örgütünü ve elebaşını öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.Ülkemizde, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilciliği Şube Başkanlığı’na seçilen A.A., sosyal medya hesabında 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra FETÖ/PDY terör örgütünü ve elebaşını öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Ülkemizde, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Milas’ta Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürü olarak görev yapan ve kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilciliği’ne seçilen A.A.’nın 2014 yılı içerisinde sosyal medya hesabında FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ve örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Yapılan bu paylaşımların ardından hakkında soruşturma açılan A.A., geçtiğimiz günlerde görevinden uzaklaştırılarak, açığa alındı. Öte yandan, A.A. 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Milas’ta gerçekleştirilen Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği Seçimi’nde Eğitim Bir-Sen Milas Şube Başkanı olmuştu.

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