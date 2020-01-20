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  4. Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenliği hak ettiği noktaya taşıyacak Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir

Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenliği hak ettiği noktaya taşıyacak Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenliği hak ettiği noktaya taşıyacak Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 47. Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılcahamam'da bir otelde, Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını artıracak adımların atılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden ele alınması gerektiği ifade edildi.

Kamu personel sisteminde kadrolu istihdamın esas alınmasının ve sözleşmeli personel istihdamına son verilmesinin önemine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenliği hak ettiği noktaya taşıyacak ve kariyer mesleği haline getirecek, mesleki özerklik sağlayacak, öğretmenlerin özlük haklarını artıracak Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilen 3600 ek gösterge sözü, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir.

Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar açacak, üretilen bilgilerin hayata geçmesini sağlayacak, katılımcı bir yönetim anlayışını esas alan üniversal normlar ışığında akademik özgürlüğü, akademik kariyerde liyakati esas alacak yeni bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç vardır. Akademisyenlerin daha fazla bilimsel çalışma yapmalarına imkan sağlayacak, akademik yükselme süreçlerinde adaleti tesis edecek, kadro almalarında keyfi tutumları ortadan kaldıracak, norm kadro uygulamasından doğan mağduriyetleri giderecek, mali ve sosyal haklarını geliştirecek düzenlemelerin yapılması elzemdir."

Sonuç bildirgesinde ayrıca, üniversiteler arası merkezi atama ve yer değişikliğine imkan sağlayacak, yönetim süreçlerinde irade beyanı fırsatı sunacak düzenlemelerin yapılması, YÖK'ün bu konularda inisiyatif kullanması istendi.

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