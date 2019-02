Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın ve ekibi güven tazeledi

Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu, zorunlu organların seçiminin ardından sona erdi. Yapılan seçimde, Genel Başkan Ali Yalçın ve ekibi güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir teşekkür konuşması yapan Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuklarında daha çok çalışacaklarını, vadettiklerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kendisine ve ekibine verilen yetkiyi ve duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını, yerelden evrensele hak ve emek mücadelesinin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, yeni arayışların baş gösterdiği bir dönemde gelenekten geleceğe bir köprü kurmanın, yerelden evrensele emeğin değerini artıracak yeni bir yol bulmanın çabasıyla sendikal yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Her katkı son derece kıymetlidir

Nezaket içerisinde bir rekabet süreci yaşadıklarını ifade eden Yalçın, “Sendikamızın hukukuna, saygınlığına, sendikamıza emek vermiş arkadaşlarımıza gölge düşürmeyecek bir seçim sonucu var. Kazansın veya kaybetsin hiçbir arkadaşımız kazanma veya kaybetme terimiyle açıklanmayacak şekilde bir katkı sunmuştur. Her katkı son derece kıymetlidir. Başta nezaketle rekabet süreci yürüten bağımsız adayları, listeden aday olarak inisiyatif alma noktasında bir adım öne çıkan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Erol Ermiş Başkanımıza, Şenol Metin Başkanımız, Yasin Yıldız Başkanımız, Mehmet Nuri kardeşimiz hiç kimsenin hukukuna halel getirmeyecek şekilde cümle kurdular. Burada son derece nezaketli bir süreç işledi. Eğitim-Bir-Sen’e de bu yakışır. Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal kültürü oturmuştur. Bu anlamda bir teamül oluşmuştur” dedi.

Teşkilatımızın en kıymetli yanı, istişareye önem vermesidir

Eğitim-Bir-Sen’in gelinen nokta itibarıyla yarım asra yürüyen bir sendikal kapasite olarak bütün kurumlarını, kurallarını oluşturma noktasında çok ciddi mesafeler katettiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikamız yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuğunu sürdürecek. Bundan sonra önümüzde vizyon belgesinde ifade ettiğimiz, altını özenle çizdiğimiz bir hedef skalası var. Geçen dönem ortaya koyduğumuz hedeflerin üstüne çıkarak, vizyon belgesinde yazanlardan belki de daha önemli faaliyetlere imza attık. Doğru analiz edersek, anı iyi değerlendirirsek, anın gereğini yapma noktasında teşkilatımızın kapasitesi yüksektir. O yüzden bizim bugün koyduğumuz hedefler belki iki yıl sonra farklı bir noktaya getirecek ve o gün yeni bir tempoyu önümüze koyacak. Bu da istişareye dikkat etmekle olur. Bizim teşkilatımızın en kıymetli yanı, istişareye son derece önem vermesidir. Bu salonda yabancı misafirlerimiz de vardı ve toplantımızı baştan sona çok dikkatli bir şekilde takip ettiler. Bu, teşkilatımızın kapasitesini gösteriyor. Türkiye’nin her tarafından örgütlü yapısıyla Eğitim-Bir-Sen Türkiye’nin en büyük sendikası olma hüviyetini sonuna kadar hak ediyor.”

Eğitim çalışanlarını Eğitim-Bir-Sen çatısı altında toplama hedefimizi devam ettireceğiz

Dava ruhu olan, başladığı noktadan bugüne kadar çizgisinden sapmayan, istikametini yitirmeyen bir teşkilat olduklarının altını çizen Yalçın, “Bu istikamet aynen devam edecektir. Bugünden sonra yapmamız gerekenin, yoğunluklu olarak teşkilat eğitimi olduğunu biliyorum ve bunu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Teşkilatımıza, gösterdiği olgunluk; aday olan arkadaşlarımıza, kongredeki heyecan ve nezaketleri için teşekkür ediyorum

Ali Yalçın, yeni dönemde daha da kavileşecek, güçlü hâle gelecek, hem üye sayısını artırma hem de sendikalı sendikasız herkesi ‘sen yoksan bir eksiğiz’ diyerek herkesi Eğitim-Bir-Sen çatısı altında toplama hedeflerini devam ettireceklerini dile getirerek, teşkilata, gösterdiği olgunluk; adaylara, kongredeki heyecan ve nezaketleri için teşekkür etti.