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Eğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, makamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Eğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, makamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Bugünün önemine vurgu yapan Başkan Ramazan Acar, 23 Nisan 1920 tarihi ile ilgili mesajlar verdi. Başkan Acar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı zamanda emperyalizme karşı bir duruşun neticesi olduğunu söyleyerek, “23 Nisan 1920, güç birliği yapan emperyalist devletlerin ülkemizi işgâl, milletimizi esir alma girişiminin, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ parolası ve tam bağımsızlık ilkesiyle ölümüne bir direnişle hüsrana uğratılmasının; milletimizin, iradesinin esâret altına alınamayacağının bütün dünyaya ilân edildiği tarihin adıdır” şeklinde konuştu.
Türk milletinin büyük bir diriliş ve toparlanışla tarih sahnesine yeniden çıkışı, 23 Nisan’da meclisin açılışıyla birlikte kurumsal olarak da gerçekleştiğini ifade eden Başkan Acar konuşmasına şöyle devam etti:
“23 Nisan, millî egemenliğin mahiyet ve kudretini temsil etmesi açısından önemlidir. Millet Meclisi, özel bir programla 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazını müteakip cemaatle birlikte Kur’an ve dua okunarak açılmıştır. Millet ile meclisi, el ele, omuz omuza vermiş, tek vücut olmuştur. O gün Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde yaşanan muazzam coşku, başta ümmet coğrafyaları olmak üzere, başka milletlere de bağımsızlık ve direniş ilhamı vermiştir. İstiklal Harbi’nden kuruluşa kadar milleti harekete geçiren ruh işte budur. Bu ruhla mücadele verilmiş, bu ruhla zafer elde edilmiştir. Bu ruh olmaksızın ülke ve millet varlığımızın anlamı da amacı da kalmaz. Darbelerle demokrasinin kesintiye uğratıldığı kimi vahim olaylara rağmen milletin asıl istikameti bu yöndedir.”

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