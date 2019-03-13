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Eğitim-Bir-Sen’den BUÜ’deki atamalara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Erkan Suveydas, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde son dönemdeki bazı tayinlere yönelik açıklamalarda bulundu.Suveydas, yaptığı açıklamada,.

Eğitim-Bir-Sen’den BUÜ’deki atamalara tepki

Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Erkan Suveydas, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde son dönemdeki bazı tayinlere yönelik açıklamalarda bulundu.
Suveydas, yaptığı açıklamada,. “Bursa Uludağ Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan, üniversitemiz çalışma barısı ve huzurunu hiçe sayan atamalar ve görevlendirmeler, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Kurumumuza yıllarını vermiş, liyâkat ve ehliyet sahibi tecrubeli çalışanlar bir kenara itilmekte, hor görülmektedir. Bu atamalar; adâlet, liyâkat ve hakkaniyetten uzaktır. Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilen ve yıllardır üstlenmiş oldukları görevleri layıkı ile fedakarca yuruten birçok fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü sekreteri ile daire başkanı ve şube müdür vekili çalışanlarımızın en ciddi problemi olan “vekalet” sorununun çözülmesi beklenirken; hulle ihtiva eden, hangi ilişki ağı ve hangi minval uzere gerçeklestiği belli olmayan atamalar yapılmaktadır. Geldikleri kurumda memur iken, kurumsal tecrübe ve atandıkları görevleri ile ilgili kisisel birikimi olmadan üniversitemiz fakülte, meslek yüksekokul ve enstitü sekreteri olan bu kisiler, ehliyet sahibi olmadan kariyer sahibi olmaktadırlar. Yapılan bu atama ve görevlendirmelerle mevcut üniversite çalışanlarının ise ufku karartılmakta, emekleri hor görülmekte ve şahsen rencide edilmektedirler. Geleceğe yönelik kariyer planları yapamayan çalışanlar idari bir kısır döngünün içine hapsolmaktadırlar” dedi.

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