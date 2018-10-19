Eğitim Bir-Sen'den Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına tepki

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan öğrenci andı uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi. Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Yalçın, öğrenci andı uygulamasının 2013 yılında kaldırıldığını hatırlatarak, "Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye’nin inşası adına biz de Eğitim-Bir-Sen olarak destek vermiştik" dedi.