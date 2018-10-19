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Eğitim Bir-Sen'den Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan öğrenci andı uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi. Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Yalçın, öğrenci andı uygulamasının 2013 yılında kaldırıldığını hatırlatarak, "Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye’nin inşası adına biz de Eğitim-Bir-Sen olarak destek vermiştik" dedi.

'BU KONUDA SORUMLULUK, SİYASİ İRADENİNDİR'
Danıştay 8'inci Dairesi'nin idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:
"Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Bu karar ülkemizde son on beş yıldır insan hakları ve demokrasi alanında gerçekleştirilen atılımların ve kazanımlarının idarenin hukuki denetimini yapmakla yükümlü yargı mensuplarınca halen benimsenemediği ve içselleştirilemediğini göstermektedir. Ne yazık ki yargıyı askeri darbelerle şekillendirilen müesses nizamın temsilcisi konumuna indirgeyen eski Türkiye alışkanlıklarının halen devam ettiği görülmektedir. Mahkemeye göre Milli Eğitim Bakanlığı andımızı kaldırırken bilimsel bir gerekçeye dayanmamıştır. Ancak aynı Mahkeme, andımızın kaldırılmasının eğitime etkileri ya da andımızın gerekliliği konusunda hiçbir bilimsel gerekçe öne sürememiş, kararını hiçbir bilimsel veriye veya araştırmaya dayandıramamıştır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013’te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay’ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır."

Görüntü Dökümü:

-Ali Yalçın açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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