Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını daha da yükseltecek bir meslek kanununun ivedilikle çıkarılması istendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen 46. Başkanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Uzlaşmazlıkla sona eren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin pazarlık sürecinde bir milyonu aşkın eğitim çalışanının sorunlarına duyarsız kalınmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun hakemlik sürecindeki tutum, tavır ve kararlarının, kurulun varlığını, yapısını, meşruiyetini ve özerkliğini kamu görevlileri nezdinde tartışmaya açtığı savunuldu.

3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin, icraya dair belgelerde yer alan taahhütlerin gereğinin bir an önce yerine getirilmesi istenen açıklamada, ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine işaret edildi.