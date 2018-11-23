HABER

"Eğitim camiamız mutsuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez"

DP Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, bugün eğitim camiasının mutsuz olduğunu savunarak, "Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez." dedi.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yarın Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, AK Parti iktidarının en başarısız olduğu konunun, "kendilerinin de zımnen kabul ettiği gibi eğitim alanı olduğunu" söyledi.

Eğtimi sorununu binalara indirgeyerek tartışma imkanı olmadığını belirten Uysal, ücretli öğretmenlerin mesleğe kabul edilmeleri gerektiğini belirtti

Eğitim camiasına, kışlaya siyasetin sıçramasının sonuçlarının 15 Temmuz darbe girişiminde ağır şekilde görüldüğünü ifade eden Uysal, şimdi de "iktidarın uzantısı bir sendika aracılığı ile eğitim camiasının tahakküm altına alındığını" öne sürdü.

Öğretmenlerin birçok sorununun bulunduğunu dile getiren Uysal, "Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez." dedi.

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine olanak tanıyan kanun teklifinin yasalaştığını anımsatan Uysal, bu düzenlemenin keyfi ve kişiye özel olduğunu savundu.

Bu tür düzenlemelerin TBMM'nin konusu olmaması gerektiğini belirten Uysal, halkın gerçek gündeminin, TBMM'ye yansımadığını dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin açık ve planlı bir şekilde ne kadar vahşice işlendiğinin de ortaya çıktığına dikkati çeken Uysal, bu konuyu Türkiye'nin daha çok uluslararası toplumun gündemine taşıması gerektiğini vurguladı.

Demokrat Partinin, yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını yaptığını belirten Uysal, "Özellikle Türkiye'nin kutuplaştığı, birçok meselesini tartışamaz hale geldiği, demokratik düzenin işliyormuş gibi yapıldığı bir dönemde, muhalefetin yerel seçimlerde alacağı sonuç, iktidarı dengeleme açısından önemli olacaktır." diye konuştu.

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi
Bakan Kurum: Turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor (2)Bakan Kurum: Turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı DP Düzenleme gültekin uysal öğretmenler TBMM TOBB

En Çok Okunan Haberler

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

BBP’de deprem! Art arda istifa ettiler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.