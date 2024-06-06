HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eğitim camiasında tartışma yaratan madde! Yetersiz öğretmen merkeze çekilecek: İşte orada verilecek görev

Eğitim camiasında tartışma yaratan madde! Yetersiz öğretmen merkeze çekilecek: İşte orada verilecek görev

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.06.2024 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim camiasında yaşanan tartışmalara yeni bir konu daha eklendi. TBMM'ye sevk edilmek üzere yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında bir madde büyük ses getirdi. Yeni düzenlemeye göre yetersiz öğretmen merkeze çekilerek orada başka bir görev verilecek. Henüz hayata geçmeyen düzenlemeyi olumlu bulan da var istismara yol açacağını düşünen de...

Eğitim camiasında tartışma yaratan madde! Yetersiz öğretmen merkeze çekilecek: İşte orada verilecek görev

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı. Taslağın ‘Hizmet sınıfının değiştirilmesi’ maddesinde ilginç bir detay göze çarpıyor. Yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.

asasa

MÜFETTİŞLER DENETLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu İlgili madde şu şekilde;

Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

dfdg

EĞİTİM CAMİASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Taslakta yer alan madde eğitimcileri böldü. Öğretmen gelişimine katkı sağlayacak diyen de var, objektif kriterlerden yoksun ve mobbing uygulamalarına yol açacak diyen de...

"HUKUK DEVLETİNE UYGUN DEĞİL"

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat “Böyle bir madde hukuksuzdur. İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz” dedi. Gözler şimdi TBMM’nin vereceği karara çevrildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Marmaris! Dövmecide pompalı dehşeti: Mermilerin üzerine koşarak gitti!Yer: Marmaris! Dövmecide pompalı dehşeti: Mermilerin üzerine koşarak gitti!
İsrail bu sefer de okula saldırdı: 39 kişi öldü...İsrail bu sefer de okula saldırdı: 39 kişi öldü...
Yönetmelik değişti! Artık basın kartı alamayacaklarYönetmelik değişti! Artık basın kartı alamayacaklar
Anahtar Kelimeler:
Müfettiş Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta 3’ü bir arada indirim!

Akaryakıta 3’ü bir arada indirim!

Kamuya esnek çalışma geliyor

Kamuya esnek çalışma geliyor

Putin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Putin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Çok sert sözler: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"

Çok sert sözler: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

Down sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında karar

Down sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.