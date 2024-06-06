Eğitim camiasında tartışma yaratan madde! Yetersiz öğretmen merkeze çekilecek: İşte orada verilecek görev

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı. Taslağın ‘Hizmet sınıfının değiştirilmesi’ maddesinde ilginç bir detay göze çarpıyor. Yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.

MÜFETTİŞLER DENETLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu İlgili madde şu şekilde;

Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

EĞİTİM CAMİASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Taslakta yer alan madde eğitimcileri böldü. Öğretmen gelişimine katkı sağlayacak diyen de var, objektif kriterlerden yoksun ve mobbing uygulamalarına yol açacak diyen de...

"HUKUK DEVLETİNE UYGUN DEĞİL"

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat “Böyle bir madde hukuksuzdur. İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz” dedi. Gözler şimdi TBMM’nin vereceği karara çevrildi.





