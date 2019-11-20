HABER

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı?nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı?nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Şehit astsubayın Türk Bayrağına sarılı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracı ile alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu.
OĞLU ASKER SELAMI VERDİ
Şehit astsubayın eşi Amasra İmam Hatip Ortaokulu?nda İngilizce öğretmeni olan Gülşah Karataş gözyaşlarına boğuldu. 4 yaşındaki oğlu Bulut Kaan?ın mavi bir kağıda çizdiği aile resmi görüldü. Sürekli resme bakan Bulut Kaan?ın, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesi sırasında annesiyle birlikte ayağa kalkarak, asker selamı vermesi herkesin yürekleri dağladı. Helallik alınması ve duaların okunması sırasında babası için ellerini açan Bulut Kaan ve annesi Gülşah gözyaşlarına boğuldu.
Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şehidin yakınları, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
12 yıl önce göreve başlayan şehit astsubay Hakan Karataş?ın cenazesi tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi Zonguldak Havaalanı?nda bekleyen askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Antalya’da işten çıkartılan tiyatroculardan eylemAntalya’da işten çıkartılan tiyatroculardan eylem
Manisa’da 6 aylık eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiManisa’da 6 aylık eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı!

Yürekleri dağlayan an!

Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide bulundu! Feci ölüm

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.