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Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bartın?da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş?ın (34) cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Bartın?da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş?ın (34) cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı?ndan 8 kişilik sualtı arama kurtarma timi Denizyıldızı adını verdikleri Minirov kameralı sualtı robotu ile katıldı. Bunun yanı sıra Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi 3 kişi, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 6 kişi, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 10 kişi, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 4 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş?ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

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