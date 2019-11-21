HABER

Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

BARTIN'da eğitim dalışı sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş (34), memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

Sedat İSKENDEROĞLU- İbrahim EMÜL/ERZİN (Hatay), (DHA)- BARTIN'da eğitim dalışı sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş (34), memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.
Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. Uzman erbaşlar su yüzüne çıktı. Ancak Hakan Karataş çıkmayı başaramadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışması başlatıldı. Hakan Karataş’ın dün sabah saatlerinde dün sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirilen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirildi. Burada Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Karataş'ın öğretmen eşi Gülşah Karataş, güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karataş'ın cenazesi Gökdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
TIR, otomobile çarptı: 1 yaralıTIR, otomobile çarptı: 1 yaralı
CHP'den termik santrallere süre uzatımının geri çekilmesini istediCHP'den termik santrallere süre uzatımının geri çekilmesini istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.