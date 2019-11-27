Eğitim destekleri dezavantajlı öğrencilerin hayatına dokundu

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı, burs programları, taşıma ve öğle yemeği desteği, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) gibi uygulamalarla on binlerce dezavantajlı öğrenciye destek verildi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ekim ayı itibarıyla örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine toplam 153 milyon 803 bin 615 adet ders kitabı dağıtıldı. Bakanlıkça bu kitaplar için 834 milyon 161 bin 366 lira ödeme yapıldı.

Uygulamanın başladığı son 16 yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 adet ders kitabı ücretsiz dağıtılırken, yapılan toplam ödeme miktarı 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 lira oldu.

Bakanlık, bu hizmet çerçevesinde açık öğretim öğrencilerinin ders kitapları, görme engelli öğrencilerin Braille kabartma yazı ile basılan ders kitapları ile özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve zihinsel engelli öğrencilerin ders kitaplarının baskı ve dağıtımlarını da gerçekleştirdi.