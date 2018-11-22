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"Eğitim emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: - "Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mutlaka sağlanmalı. Eğitim emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmalı"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek, "Eğitim emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmalı." dedi.

Topal, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladığını hatırlatan Topal, projenin hayal kırıklığı yarattığını savundu.

Bakan Selçuk'un, "16 yıldır uygulanan projelere yeni halkalar eklemeyle işe başlayacağını" ifade ettiğini söyleyen Topal, "Sisteme yeni halkalar eklemenin, sistemin sorununu çözmediğini gördük. Temel sorun da burada. 16 yılda eğitime eklenen her yeni halka öğretmen ve öğrencilerimizin boynuna birer pranga gibi geçirilmiş, eğitim özgürleştirilmek yerine maalesef köleleştirilmiştir." diye konuştu.

Eğitim sisteminin özgür beyin ve iradeleri puan, sınav ve mülakatlara mahkum ettiğini öne süren Topal, "Sayın Bakan varolan bu kaos düzenini kökten kaldıracağına yeni halkalar eklemeyi hedefliyor. Bu böyle olmaz." açıklamasını yaptı.

120 bin öğretmen açığına karşın 400 bin atanmayan öğretmenin bulunduğunu dile getiren Topal, bu kadronun bir an önce kullanılması gerektiğini vurguladı.

Topal, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin mutlaka sağlanması, ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulamasından vazgeçilmesi, öğretmenlerin tek statüde değerlendirilmesi ve eğitim emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasını talep etti.

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