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Eğitim gönüllüsü muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nin muhtar adayı Erkan Kaptan, Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra kurduğu 'Kale Gençlik Platformu' ile mahallede yaşayan dezavantajlı çocukların eğitimine destek oldu.

Eğitim gönüllüsü muhtar adayı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nin muhtar adayı Erkan Kaptan, Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra kurduğu 'Kale Gençlik Platformu' ile mahallede yaşayan dezavantajlı çocukların eğitimine destek oldu. Şimdiye kadar 300 çocuğa ulaşan Kaptan, muhtar seçilmesi durumunda maaşını da çocukların eğitimine harcayacağını söyledi.
Kale Mahallesi'nin muhtar adayı Erkan Kaptan, 2 yıl önce Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra, mahallede yaşayan özellikle dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabilmek için 'Kale Gençlik Platformu'nu kurdu. Kaptan, çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 800 gönüllünün destek verdiği platform ile çocukların eğitimine destek olmaya başladı. Kaptan, şimdiye kadar yaklaşık 300 çocuğa ulaşarak, eğitim masrafları başta olmak üzere birçok konuda destek oldu. 'Kale Gençlik Platformu'nca mahalleye, çocukların faydalanması için 2 kütüphane kuruldu.
'GAYEM ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU BİREYLER OLMASI'
Erkan Kaptan, 31 Mart yerel seçimi için mahalle sakinlerinin talebi üzerine muhtar adayı olduğunu belirterek, "Muhtar seçilince maaşımı çocuklara harcayacağım. Muhtarlık maaşı beni zengin etmez; ama her ay 20 çocuğun çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Bu para okula giden çocuklarımızın sırtındaki montu, ayağındaki botu, çantasındaki okul malzemesi olabilir; bu çok önemli. Bunu küçümsemiyoruz. Eğitim her zaman bizim için ilk sırada yer alır. Mahallelinin, ailelerin desteğini alarak, çocuklarımızı en iyi noktalara taşımalıyız" diye konuştu.
Mahallede çocukların 'hocam' diye hitap ettiği Kaptan, "Çocukların beni görünce gülümsemesi ve bana sarılması her şeye değer. Çocuklar okuldan sonra mahallede kiraladığımız kütüphaneye geliyor. Burada resim yapıyor, kitap okuyor, ders çalışıyorlar. Gönüllü hocalarımız eşliğinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Gayem çocuklarımızın topluma faydalı, mutlu bireyler olması" dedi.

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Eğitim gönüllüsü muhtar adayıEğitim gönüllüsü muhtar adayıEğitim gönüllüsü muhtar adayıEğitim gönüllüsü muhtar adayı

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