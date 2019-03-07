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Eğitim için geldikleri Erzurum'da evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesinde eğitim gören Endonezyalı Artina Prastivi ile Afgan Necibullah Muhammedi dünyaevine girdi - Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Türk örf ve adetleriyle dünyaevine girmeleri çiftin evliliklerine farklı anlam kattı"

Atatürk Üniversitesinde eğitim gören Endonezyalı Artina Prastivi ile Afgan Necibullah Muhammedi, Erzurum'da evlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, doktora öğrencisi Endonezyalı Prastivi ile yüksek lisans eğitimini sürdüren Afgan Muhammedi, öğrencisi oldukları Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tanıştı.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta eğitim gören Prastivi ile Muhammedi, tanışmalarının ardından evlilik kararı aldı.

Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikahları kıyılan çift, duydukları mutluluğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile makamında paylaştı.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette, Türk örf ve adetleriyle dünyaevine girmelerinin çiftin evliliklerine farklı anlam kattığını belirtti.

Atatürk Üniversitesinde farklı kültür ve milletlerden öğrencilerin bir araya geldiğini kaydeden Çomaklı, "Üniversitemizde böylesine güzel bir olaya şahit olmak bizleri memnun etti. Üniversitemizde yaklaşık 3 bin misafir öğrencimiz var. Bu çiftimizin mutlu yuva kurmasına vesile olmuşsak ne mutlu bize. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.

Çift ise Atatürk Üniversitesinde eğitim görmekten ve Erzurum'da evlenmekten mutlu olduklarını bildirdi.

Çomaklı, daha sonra çifte, nikah hediyesi olarak birer altın takdim etti.

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