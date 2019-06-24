"Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, "Eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük." dedi.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminin Kuzey Amerika programlarının tanıtımı için New York’ta bulunan Kumtepe, Türk toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşu önderleriyle, görüş alışverişinde bulunmak için Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

Başkonsolos Alper Aktaş’ın yanı sıra Milli Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan ve Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler’in de katıldığı toplantıda Kumtepe, 2016'dan beri ABD ve Kanada'da Türk toplumuna uzaktan eğitim programı kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, eğitim hizmetinin ABD’de yaşayan daha fazla Türk'e ulaşması için destek istedi.

Kumtepe, "Açık öğretim sistemine yurt dışından gösterilen ilgiden memnunuz. Ancak öğrenci sayımızı daha büyük rakamlara ulaştırma niyetimiz var. Avrupa ve Balkanlar gibi, gurbetçilerimizin bulunduğu Amerika da bizim çok önem verdiğimiz bir ülke." diye konuştu.