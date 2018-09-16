Eğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devredilip, koleje dönüştürülmesine Eğitim-İş Sendikası'nca tepki gösterildi. Lisenin önünde toplanan sendikacılar, 'Okullar halkındır satılamaz' yazılı pankart açtı.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve sendika üyeleri, 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde toplanıp, 'Okullar halkındır satılamaz' yazılı pankart açarak, eylem yaptı. Sendikacılar, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devredilip, koleje dönüştürülmesine tepki gösterdi. 15 sendikacının katıldığı eylemde, grup adına açıklamayı Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, meslek lisesini Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devrettiğini kaydeden Aydoğan, "Burada halkın malı olan bir okulun satılması sonucu bu işlem kabul edilemez. İkili eğitim uygulanmasından vazgeçmek isteyen Milli Eğitim'in okulun devrine onay vermesi ayrı bir skandaldır. Devir yapıldıktan sonra okula birçok yatırımın ve araç gereç desteğinin yapıldığını gördük. Bu destekler şimdiye kadar neden yapılmadı? Okulda görev yapan öğretmenler de mağdur edildi. Hepsi başka okullara ihtiyaç dışı görevlendirildi. Bu devir hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, okulda inceleme yaptıktan sonra dağıldı.

