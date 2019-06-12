Eğitim kurumlarına efektif çözümler

‘Eğitim Çözümleri’ tasarımlarıyla öğrenme mekânları daha kullanışlı hale geliyor.

Yapılan araştırmalara göre, eğitim kurumlarının iç mimari kurguları öğrenim kalitesini etkiliyor. Ofis mobilya üreticisi Bürotime, sektörel çözümler odağında geliştirdiği ‘Eğitim Çözümleri’ tasarımları internet ve yeni teknolojilere erişimi olan, bireysel ve ekip çalışmalarına uyumlu, potansiyel bir öğrenme alanı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

“Aktif öğrenme yaklaşımlarıyla şekillenen eğitim mekânları”

21. yüzyılda internet ve mobil teknolojilerin hayatımızın her anında var olmaya başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında öğrenme-mekân ilişkisinde teknolojinin etkin bir araç olarak kullanılması kaçınılmaz oldu. Eğitim mekânlarında kullanılan renkler, aydınlatma seviyesi, görsel iletişim araçları, zemin, tavan gibi mimari öğelerle birlikte kullanılan mobilyalar, öğrencilerin motivasyonunda, konsantrasyonunda ve dolayısıyla başarılarında aktif rol oynuyor. Bürotime; farklı öğretim metotlarına kolaylıkla adapte edilebilir, dayanıklı, esnek, iş birliğini ve paylaşımı teşvik ederek farklı oturum seçeneklerine uyarlanabilir, teknolojiye entegre ürünleriyle eğitim sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.