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Eğitim kurumlarının açılmasına yeni düzenlenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı - Buna göre, Anadolu liselerinin açılması için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile en az 20 bin olması gerekmeyecek - Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde, mesleki eğitim merkezinin açılabilmesi için aynı yerleşim biriminde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması şartı aranmayacak - Toplam nüfusu 200 binin altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan yönetmeliğe göre, Anadolu liseleri için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile en az 20 bin olması gerekmeyecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda, ilkokul 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.

Yapılan değişikle, Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olması, Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için de okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması gerekmeyecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde mesleki eğitim merkezinin açılabilmesi için aynı yerleşim biriminde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması şartı aranmayacak.

Toplam nüfusu 200 binin altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilecek.

- Okullar öğrenci yetersizliği sebebiyle nakledilebilecek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun öğrenci sayısının yetersizliği sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilebilecek.

Bunun için teklif, il milli eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte şubat sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi Anadolu teknik programının açılabilmesi için kurum bünyesinde Anadolu meslek programı bulunma şartı aranmayacak.

Toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40'ın altına düşmesi halinde ilgili okullar kapatılacak.

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Milli eğitim Bakanlığı Resmi Gazete

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