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Eğitim kurumlarının tabelalarına düzenleme! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

15.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi. Yönetmelik değişikliğine göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılacak.

Eğitim kurumlarının tabelalarına düzenleme! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır." şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Milli Eğitim Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yabancı isimliler ne olacak ?
al sana birine yine rant çıktı

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