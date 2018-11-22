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Eğitim müzesi, emekli öğretmenleri duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikle emekli öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Eğitim Müzesi'ni gezdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikle emekli öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Eğitim Müzesi'ni gezdi. Emekli öğretmenler, kendilerinin kullandığı eşya ve fotoğrafları görünce duygulandı. Konuralp Anaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda 40 emekli öğretmen, Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi içerisinde kurulan Eğitim Müzesini ziyaret etti. Emekli öğretmenler müzede bulunan ve 1920 yılından bu yana Düzce'de eğitim ve öğretim veren okullardaki kara tahtalar, daktilo, öğrenci sıraları, öğretmen masaları gibi yaklaşık 400 eşya, fotoğraf ve belgenin bulunduğu müzeyi gezdi. Bazı öğretmenler kendilerine ait olan fotoğrafları ve kullandıkları eşyaları görünce duygulandı. Müzede kendisine ait olan ve göreve başladığı dönemdeki fotoğrafını gören Nevin Dokumacı, "Kütahya Kız Öğretmen okulundan mezun olduğum fotoğraf. Çok duygulandım, çok mutlu oldum eski günleri hatırladım. 27 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği özlüyorum. Bize eski günlerimizi yaşattılar. Çok teşekkür ederim." dedi. Emekli öğretmen Ahmet Gürel ise mutlu olduğunu belirterek, "Oldukça mutluyuz. Ben emekli olalı 32 sene oldu. Öğretmenlik günlerini özledik." diye konuştu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise emekli öğretmenlerin mutluluğunu görmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Düzce Eğitim Müzesini geçen yıl açtık. Yaklaşık 400 kategoride bizim eserlerimiz var. Geçen yıl bütün okullarımızdan bunları topladık. Daha sonra burayı oluşturduk ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi bünyesinde açtık. Bugünde emekli öğretmenlerimizi getirmek istedik. Öğretmenlerimiz gelerek müzeyi gezdiler. Kendilerine ait özel anılar buldular. Kendi resimlerini görenler oldu, kendi malzemelerini gördüler. Onlar için mutlu bir gün, biz de onları mutlu ettiği için mutluyuz" dedi.

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