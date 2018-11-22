Eğitim Müzesi, emekli öğretmenleri duygulandırdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle emekli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kurulan Eğitim Müzesi'ni gezdi. Müzede, kullandıkları eşyaları ve fotoğraflarını gören emekli öğretmenler, duygusal anlar yaşadı.

Konuralp Anaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 40 emekli öğretmen, Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde kurulan Eğitim Müzesi'ni ziyaret etti. Emekli öğretmenler, 1920 yılından bu yana kentte eğitim- öğretim verilen okullarda kullanılan kara tahta, daktilo, öğrenci sırası, öğretmen masası gibi yaklaşık 400 eşya ile fotoğraf ve belgenin bulunduğu müzeyi gezdi. Bazı öğretmenler, kendilerine ait fotoğrafları ve kullandıkları eşyaları görünce duygulandı.

Müzede, göreve başladığı dönemden kendisine ait fotoğrafı gören Nevin Dokumacı, "Kütahya Kız Öğretmenokulu'ndan mezun olduğum fotoğraf. Çok duygulandım, çok mutlu oldum, eski günleri hatırladım. 27 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği özlüyorum. Bize eski günlerimizi yaşattılar. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Emekli öğretmen Ahmet Gürel ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben emekli olalı, 32 sene oldu. Öğretmenlik günlerini özledik" dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de emekli öğretmenlerin mutluluğunu görmekten onur duyduklarını belirterek, "Düzce Eğitim Müzesi'ni geçen yıl açtık. Yaklaşık 400 kategoride bizim eserlerimiz var. Geçen yıl bütün okullarımızdan bunları topladık. Daha sonra burayı oluşturduk ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi bünyesinde açtık. Bugün de emekli öğretmenlerimizi getirmek istedik. Öğretmenlerimiz gelerek, müzeyi gezdiler. Kendilerine ait özel anılar buldular. Kendi resimlerini görenler oldu, kendi malzemelerini gördüler. Onlar için mutlu bir gün, biz de onları mutlu ettiği için mutluyuz" diye konuştu.