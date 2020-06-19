Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor! İşte yeni dönem takvimi

YENİ DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı nca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

Tüm öğrenciler karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Lise kademesindeki öğrenciler onur belgesi ve diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

TELAFİ VE UYUM EĞİTİMLERİ 31 AĞUSTOS'TA BAŞLATILACAK



Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

Kaynak: AA

