Eğitim-Sen Yüz Yüze Eğitimden Endişeli

Vaka sayılarının az olduğu köylerde yüz yüze eğitime başlanmasının üzerinden dört gün geçti ancak tartışmalar sürüyor. Eğitim-Sen köy okullarında ekstra önlem alınmadığını savunarak, salgının yayılmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da köy okullarında hafta başında yüz yüze eğitim başladı. Ders zili çalmadan günler önce okullarda hazırlıklara başlandı. Valilik, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemesi, öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına alınması, öğrencilerin her zaman aynı sıraya oturması gibi önlemler alındığını açıkladı.

Ancak yüz yüze eğitimin dördüncü gününde Eğitim-Sen’den uyarı geldi. Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen Eğitim-Sen şubeleri, okulların yeterli önlem alınmadan açıldığını savundu. Basın toplantısında konuşan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Sekreteri Volkan Tuncer, yüz yüze eğitim için üç önleme dikkat çekti. Tuncer, önlemleri şöyle açıkladı: “Okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülmesi için birbiriyle ilişkili üç önlemin alınmasını gerekli bulmaktadır. Birincisi, toplum sağlığı için nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanmasıdır. İkincisi, okullarda sınıf mevcutlarının 20 öğrencinin altına düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları olmak üzere yüz yüze eğitimin başlatılmasıdır. Okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini de geliştirerek çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Üçüncüsü, eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki sayılan önlemlerin alınmasının ardından sağlıklı bir çalışma ve eğitim ortamında yüz yüze eğitime başlayabilmek, uzaktan öğretimin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerimizin temel isteğidir.”