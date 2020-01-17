Eğitim-Sen’den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı

Eğitim-Sen’in Diyarbakır’daki üç şubesi tarafından hazırlanan ‘2019-2020 Eğitim Öğretim Dönem Sonu Eğitimin Durumu’ raporu basın toplantısıyla açıklandı. Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Arzu Koç tarafından okunan raporda, Diyarbakır’daki 26 bin 114 öğretmenin 1931 okulda 492 bin 975 öğrenciyle eğitime katıldığı belirtildi. Eğitimin dinselleştiğini savunan Koç, “Ülke genelinde ve özelde Diyarbakır’da eğitimde dinselleştirme ve gericileştirme bütün hızıyla bu dönemde de devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alt bir kuruluşu haline getirilerek bilimsel eğitimden fiilen vazgeçildi. Müfredatın dinselleştirilmesiyle eğitim sistemi tarikatların ve vakıfların örgütlenme alanlarına dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vakıf ve cemaatlerle imzaladığı protokollerin anayasaya aykırılığından dolayı mahkemeler tarafından verilen protokollerin iptal kararları iktidar ve onun politikalarını uygulayan bürokratları tarafından dikkate alınmamış ve bu protokoller uygulamaya devam edilmiştir” dedi.

Anadilde eğitim yapılmamasına tepki gösteren Koç, “Milyonlarca çocuk en temel hak olan anadilde eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır. 96 yıldır uygulanan politikalar bu dönemde hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanmıştır. Her ne kadar farklı dillerde seçmeli dersler ve üniversitelerde yaşayan diller enstitüsü açılmış olsa da siyasi iktidar politik olarak arkasında durmadığı için fiilen bu alanlar anlamını yitirmiştir” diye konuştu. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimdeki uygulamalar, eğitimde şiddet ile güvencesizlik ve eğitimin piyasalaştırılması gibi konulara da dikkat çeken Koç, ihraç edilenlerin geri alınması çağrısı yaptı. Koç, taleplerini ise şöyle dile getirdi: “-Anadilde demokratik laik bilimsel ve kamusal eğitim verilmeli, -Müfredatın çağa uygun hale getirilerek gerici yoz ve cinsiyetçi söylemlerden arındırılması sağlanmalı, -Güvenceli istihdam sağlanmalı, -Kadrolaşmaya son verilip objektif kriterlere göre idareci atamaları yapılmalı, -Toplumsal vicdanı yaralayan ve yozlaştıran taciz ve tecavüz ve şiddeti teşvik edici cezasızlık sisteminden bir an önce uzaklaşıp, ciddi yaptırımlar uygulanmalı,