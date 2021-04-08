Eğitim-Sen’den Hızlı Aşılama Talebi

Basın açıklamasında ilk sözü Genel Başkan Nejla Kurul aldı. Kurul, kamu çalışanlarının kendilerinin oldukça güvensiz hissettiklerini savunarak şöyle konuştu: “Kamu emekçileri kendilerini hiç bu dönemde olduğu kadar güvensiz hissetmemişlerdi, hiç bu dönemde olduğu kadar kendisini güçsüz ve zayıf hissetmemişlerdi. Çünkü güçlerini elinden alan çok sayıda mekanizma var. Bir yandan Covid-19 tehdidi ve toplum sağlığı konusunda yeterli olmayan önlemler, bir taraftan karşı karşıya kaldığımız kalabalık okullar, kalabalık sınıflar, aşının olmaması, bir taraftan kısa süre içerisinde 16 öğretmenimizi kaybetmiş olmanın hüznü.”

Aralarında Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’un da bulunduğu sendika yöneticileri, salgının geldiği boyutlara dikkat çekmek amacıyla bir basın açılaması yaptı. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim-Sen üyeleri, önce bir süre alkış çalarak slogan attı.

Eğitim-Sen Türkiye genelinde Corona virüsüne yakalananların sayısının arttığına dikkat çekerek öğretmenlerin iki doz aşılanması sürecinin bir an önce tamamlanması çağrısı yaptı. 15 Şubat’tan 4 Nisan’a kadar 16 öğretmenin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Eğitim-Sen 10 talepte bulundu.

Daha sonra söz alan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkan Zuhal Sezer, salgından etkilenen eğitim çalışanlarıyla ilgiyi rakamları paylaştı. Sezer, “Türkiye genelinde 15 Şubat’tan 4 Nisan’a kadar toplam pozitif ve temaslı öğretmen sayısı 2558, öğrenci sayısı 3379, hizmetli-memur personel sayısı ise 246’dır. 15 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında eğitim alanında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya ulaşmıştır. İlimizde veriler paylaşılmadığı için 15 Şubat ile 5 Nisan arasında ulaşabildiğimiz pozitif vaka sayıları 33 eğitim emekçisi, 11 öğrencidir” dedi.

Öğretmenlerin ikinci doz aşılarının hızla tamamlanması çağrısı yapan Sezer, taleplerini şu cümlelerle dile getirdi: “Eğitim emekçilerinin iki doz aşılanması süreci hızla tamamlanmalıdır. Eğitime ek bütçe oluşturulmalı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim için ihtiyaç duyulan kadro atamaları yapılmalıdır. Seyreltilmiş sınıf uygulaması bütün eğitim kurumlarında hayata geçirilmeli. Maske ve hijyen malzemeleri eksiksiz karşılanmalı. Kalabalık okullarda, öğretmenlerin oda sayısı mutlaka arttırılmalı. Kalabalık okullarda öğrenci ve öğretmen tuvalet sayıları artırılmalıdır. Okullarda sağlık görevlisine ihtiyaç bulunduğundan görevlendirmeler yapılmalı. Okullarda uygulanması gereken tedbirleri düzenli olarak denetleyecek ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütecek görevlendirmeler yapılmalıdır. Eğitim bileşenlerinin sağlıklı ulaşımı için valilikler ve yerel yönetimlerle birlikte kapsamlı bir planlama hızla hayata geçirilmelidir. Alınan önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız kademeli olarak açılmalı, yaşamın tüm alanları kademeli bir şekilde normalleşme kapsamına alınmalıdır.”

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan Şube Sekreteri Suat Özdemir, gözlemlerini paylaştı. Özdemir, “İlkesel olarak yüz yüze eğitimden yanayız ama ilçe merkezlerindeki hiçbir okulda hiçbir arkadaşımız aşı olmadı. Biz burada bütün köylere gittik, ilçelere gittik. Hijyenik ortam yoktu, temizlik sorunları yaşıyoruz ve temizlik yapacak arkadaşlarımız da yok” diye konuştu.

