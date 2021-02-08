Eğitim-Sen’den İhraçlar İçin Çağrı

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi, OHAL döneminde ihraç edilen üyelerinin, haklarındaki soruşturmaların tamamlanmasına rağmen, göreve iade edilmemesine tepki gösterdi. Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen sendika yönetimi OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen üyelerinin durumuna dikkat çekti. Basın toplantısında konuşan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Zuhal Sezer, asker ve polis sayısının toplamından fazla eğitimcinin ihraç edildiğini söyledi.Sezer, Eğitim-Sen üyelerinin OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvuruların sadece yüzde 23’ünün karara bağlandığını söyleyerek, “Benzer suçlamalardan dolayı eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan toplam ihraçların sayısı 41 bin 705’tir. İhraç edilen eğitim ve bilim emekçisi sayısı asker ve polis sayısından fazladır. Bu sayılar, darbe girişiminde bulunanları değil muhaliflerini kamudan tasfiye etmek için darbe tiyatrosunun bir lütuf olarak kullanıldığını gösteriyor. Eğitim-Sen’in KHK ile ihraç edilen üyesi sayısı 1602’dır. Bugüne kadar OHAL Komisyonu bütün başvuruların yüzde 90’ını karara bağlamasına rağmen, üyelerimizden yüzde 23’ünün başvurusunu karara bağlamıştır” dedi.

Haklarında takipsizlik kararı verilen eğitimcilerin göreve dönmelerinin önünde engel kalmamasına rağmen geri alınmadıklarını savunan Sezerşöyle konuştu: “Üyelerimizle ilgili suçlama unsuru bulmayanlar süreci uzatarak cezalandırmak istiyorlar. Oyalama ve beklentiye sokarak üyelerimizin biat etmesini bekliyorlarsa bu beklenti gerçekleşmeyecektir. Bugüne kadar haklarında soruşturma yürütülen ve savcılıklar tarafından takipsizlik kararı verilen, aralarında Eğitim-Sen üyelerinin de bulunduğu, onbinlerce eğitim ve bilim emekçisinin görevlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Bu açık gerçeğe rağmen, arkadaşlarımızın görevlerine başlatılmaması hukuksuzluğun geldiği noktayı göstermektedir.” Basın açıklamasına katılan ve göreve dönmeyi bekleyenler, duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. 2017 yılında ihraç edilen Fikret Uyar, neden ihraç edildiğini bilmediğini söyledi. Uyar, “Ben ve 16 arkadaşım 2017'de ihraç edildik. Barış akademisyeni olduğumuz için ihraç edildik diye düşünüyorum. Doğrusu niçin ihraç edildiğimizi hala bilmiyoruz. Sanırım barış akademisyeni olduğumuz için. ‘Bu suça ortak olmayacağız’ dedik dediklerimizin arkasındayız” diye konuştu.