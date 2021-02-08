Eğitim-Sen’den İhraçlar İçin Çağrı

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi, OHAL döneminde ihraç edilen üyelerinin, haklarındaki soruşturmaların tamamlanmasına rağmen, göreve iade edilmemesine tepki gösterdi.
Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen sendika yönetimi OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen üyelerinin durumuna dikkat çekti. Basın toplantısında konuşan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Zuhal Sezer, asker ve polis sayısının toplamından fazla eğitimcinin ihraç edildiğini söyledi.Sezer, Eğitim-Sen üyelerinin OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvuruların sadece yüzde 23’ünün karara bağlandığını söyleyerek, “Benzer suçlamalardan dolayı eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan toplam ihraçların sayısı 41 bin 705’tir. İhraç edilen eğitim ve bilim emekçisi sayısı asker ve polis sayısından fazladır. Bu sayılar, darbe girişiminde bulunanları değil muhaliflerini kamudan tasfiye etmek için darbe tiyatrosunun bir lütuf olarak kullanıldığını gösteriyor. Eğitim-Sen’in KHK ile ihraç edilen üyesi sayısı 1602’dır. Bugüne kadar OHAL Komisyonu bütün başvuruların yüzde 90’ını karara bağlamasına rağmen, üyelerimizden yüzde 23’ünün başvurusunu karara bağlamıştır” dedi.
Haklarında takipsizlik kararı verilen eğitimcilerin göreve dönmelerinin önünde engel kalmamasına rağmen geri alınmadıklarını savunan Sezerşöyle konuştu: “Üyelerimizle ilgili suçlama unsuru bulmayanlar süreci uzatarak cezalandırmak istiyorlar. Oyalama ve beklentiye sokarak üyelerimizin biat etmesini bekliyorlarsa bu beklenti gerçekleşmeyecektir. Bugüne kadar haklarında soruşturma yürütülen ve savcılıklar tarafından takipsizlik kararı verilen, aralarında Eğitim-Sen üyelerinin de bulunduğu, onbinlerce eğitim ve bilim emekçisinin görevlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Bu açık gerçeğe rağmen, arkadaşlarımızın görevlerine başlatılmaması hukuksuzluğun geldiği noktayı göstermektedir.”
Basın açıklamasına katılan ve göreve dönmeyi bekleyenler, duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. 2017 yılında ihraç edilen Fikret Uyar, neden ihraç edildiğini bilmediğini söyledi. Uyar, “Ben ve 16 arkadaşım 2017'de ihraç edildik. Barış akademisyeni olduğumuz için ihraç edildik diye düşünüyorum. Doğrusu niçin ihraç edildiğimizi hala bilmiyoruz. Sanırım barış akademisyeni olduğumuz için. ‘Bu suça ortak olmayacağız’ dedik dediklerimizin arkasındayız” diye konuştu.
Rozerin Çatak, OHAL Komisyonu’nun yaptıklarını hukuksuz olarak niteleyerek, şunları söyledi: “İhraçların tamamı haksız hukuksuz... İktidarın kendi amaçlarına hizmet etmek için kullandığı bir yöntemdir. Bizi de kendi amaçları için kullanmaya çalıştılar ama biz boyun eğmeyeceğiz, ona hizmet etmeyeceğiz. Bu ihraçlar ne kadar hukuksuzsa, onların uyguladığı politikalar da o kadar hukuksuzdur. OHAL Komisyonu bitmesine rağmen hala hukuksuzlukları ve OHAL uygulamaları devam ediyor.”
Eğitim-Sen’le birlikte birçok sendika ve sivil toplum örgütünün tepki gösterdiği OHAL Komisyonu, OHAL döneminde çıkan kararnamelerle yapılan işlemlere itirazların değerlendirilmesi amacıyla 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başladı. Görev süresi bir yıl daha uzatılan komisyonun çalışmaları hakkında internet sitesinde şu bilgilere yer verildi: “Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 630’dur. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 31.12.2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı, (13 bin 170 kabul, 99 bin 140 ret olmak üzere toplam 112 bin 310) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 14.320’dir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 3 (üç) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.520 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.”