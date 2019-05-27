Eğitim Sen'den İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri, Eğitim Bir Sen'in yetkili sendika yapılmasına tepki göstererek, yönetici atamalarında usulsüzlük olduğunu iddia etti.

İzmir'de 50 Eğitim Sen üyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, sendika bayraklarını açtı. 'İnançlarımız onurumuzdur. Sendikamızın asıl üyeleridir. Herkes için hukuk herkes için adalet' yazılı pankartı açan üyeler; 'KHK'lar gidecek biz kalacağız', 'İşimizi geri alacağız', 'Zafer direnen emekçinin olacak' sloganları attı. Eğitim Sen İzmir Şubeleri Sözcüsü Necip Vardal, "4 bin 510'u KESK'e bağlı sendikaların yöneticisi ve üyesi olmak üzere 126 bin 120 başvurucu, 1002 gündür onlarca yılını vererek bin bir emekle elde ettikleri işlerine kavuşmak için OHAL inceleme komisyonunun kararlarını beklemekte. OHAL inceleme komisyonuna başvuran kamu emekçileri ne ile suçlandıklarını hala bilmemekte, ne sebeple ihraçların gerçekleştiğine ya da başvuruların hangi şartlarda kabul veya reddedildiğine ilişkin başvuruculara herhangi bir bildirim yapmamıştır" diye konuştu.

'EN ÇOK İHRAÇ EĞİTİM BİR SEN'DEN YAPILDI'

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yetki belirleme toplantısında Eğitim Bir Sen'in yetkili sendika yapıldığını kaydeden Vardal, şunları söyledi:

"Yetkili sendika belirleme toplantısında KHK'larla ihraç edilmiş üyelerimizin hukuki süreçlerinin kesinleşerek sonuçlanmamış olması ve sendikamız tüzüğünün 12. maddesi gereği üyeliklerinin devam etmesi nedenleriyle üye sayılarına ihraç üyelerinin eklenmesini ve her sendikada ihraçların yaşandığını söyledik. En çok ihracın da Eğitim Bir Sen'de yaşandığını belirterek alanda okul müdürlerinin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışan şube müdürlerinin öğretmenleri Eğitim Bir Sen'e üye yapma konusunda çalışanlarına baskı uyguladıklarını dile getirerek itirazda bulunduk. Eğitim Bir Sen İzmir İl Temsilcisi, terörle ilişkili üyelerinin ihraç edildiğini, bu üyelerinin sendika ile bağlarını kestiklerini söyleyerek, sendikalarının üye listesine dahil edilemeyeceğini belirtti. Hiçbir yargı kararına dayanmayan, adli ve idari süreçler işletilmeden yapılan hukuksuz ihraçları onaylayan, kapılarını ihraç edilen üyelerine kapatan, geri döndükten sonra da sendika aidatlarının peşine düşen, sendikaları bütün iş yerlerinde üyelerine anlatacağız."

Yönetici atamalarına da tepki gösteren Varol, "İl ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlükleri ile görüşmemize rağmen yönetici atamalarında yer değiştirmelerinde, norm fazlalığında, ders programlarının yapılmasında sendika üyeliklerine bakılarak hareket ediliyor. Çalışanlar iktidar yanlısı sendikaya üye yapmaya zorlanıyor. İktidar yanlısı sendikanın talepleri doğrultusundaki uygulamalarınızdan vazgeçin. Okul müdürlerinin ve şube müdürlerinin sendika yöneticisi gibi çalışarak iş yerlerinde üye yapma çalışmalarına müdahale edin" dedi.

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