Eğitim-Sen’den Karamsar Eğitim Raporu

2044 okulda, 461 bin 021 öğrencinin ders başı yaptığı Diyarbakır’da da, yeni eğitim yılı heyecanı yaşanıyor. Ancak Eğitim-Sen’e göre eğitim bu yıl da sorunlu başlıyor. Eğitim-Sen Diyarbakır şubesi, yaşanan sorunları bir raporda topladı. Üç başlık altında toplanan sorunlar da ilk sırayı anadilde eğitim aldı. 2017’de sadece üç Kürtçe öğretmen atandığı vurgulanan raporda, hükümetin anadilde eğitimden fiilen vazgeçtiği belirtildi. Rapora, “Bunun en bariz örneği seçmeli ders olan Kürt dilinin okullarda okutulmasını sağlayacak öğretmenlerin ataması yapılmamış olması yapıldıysa da sembolik düzeyde kalması iktidarın ve devletin Kürt diline ve farklı dillere bakışının en bariz örneğidir” denildi. Raporda,“Diyarbakır’da 2017 yılında sadece 3 Kürtçe öğretmeni atanmıştır. Okullarda ihtiyaç yokmuş şeklinde planlama yapılarak öğrencilerin Kürtçe dersine ulaşması fiilen engellenmiştir. Biz eğitim sen olarak milyonlarca kişinin kendi anadiline seçmeli ders olarak okutulmasını kabul etmiyoruz. Her toplum kendi anadilinde eğitim görmeli bu yasakçı faşizan politikalardan biran önce vazgeçilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Raporun iş güvencesi bölümde ise 144 akademisyen ve öğretmenin ihraç edildiği, 4 eğitimcinin tutuklu olduğu, 264 öğretmenin de sürgün edildiği vurgulandı. Raporda, ”Bir gecede sınav sistemi değiştirilmiş, değişirken eğitimin başındaki bakanın dahi haberi olmamıştır. Okullar nitelikli ve niteliksiz olarak tanımlanarak öğrenciler eğitimin doğasına ve insani değerlere aykırı olarak ayrımlaştırılmıştır. Okullarda işyeri barışı ortadan kalkmış, herkes birbirinden şüphelenir hale gelmiştir. Gündemi takip etmek, konuşmak suç olunca susan bir toplum iktidar için bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmüştür” görüşlerine yer verildi.

Raporun açıklandığı basın toplantısında konuşan Eğitim-Sen 2 no’lu Şube Eş Başkanı Fatma Budak, sendikanın taleplerini sıraladı. Budak, ”Anadilde demokratik laik bilimsel ve kamusal eğitim. Müfredatın çağa uygun hale getirilerek gerici yoz ve cinsiyetçi söylemlerden arındırılması. Güvenceli istihdam. Kadrolaşmaya son verilip objektif kriterlere göre idareci atamaları yapılması. Toplumsal vicdani yaralayan ve yozlaştıran taciz, tecavüz ve şiddeti teşvik edici cezasızlık sisteminden bir an önce uzaklaşıp, ciddi yaptırımlar uygulanması. Cemaat ve tarikatların eğitim sisteminden bir an önce uzaklaştırılıp sosyal devlet ilkesine göre inancına kimliğine bakılmadan insanların eğitimden faydalanması. OHAL komisyonunda tamamen oyalama süreci işletiliyor bir an önce bu tavırdan vazgeçilip hukuki sürecin önü açılmalı hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerimiz görevlerine iade edilmelidir” dedi.