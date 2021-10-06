HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğitim-Sen’den Yüz Yüze Eğitim İçin Uyarı

Eğitim-Sen’den Yüz Yüze Eğitim İçin Uyarı

06.10.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının üzerinden bir ay geçti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) Diyarbakır’daki şubeleri tarafından yayınlanan açıklamada, okullarda yeterli tedbir alınmadığı vurgulandı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapıldı

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının üzerinden bir ay geçti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) Diyarbakır’daki şubeleri tarafından yapılan açıklamada, okullarda yeterli tedbir alınmadığı vurgulandı. Eğitim-Sen yüz yüze eğitimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na tedbir alma çağrısı yaptı.

Eğitim-Sen’in Diyarbakır’da bulunan şubeleri tarafından, eğitim yılının ilk ayının değerlendirildiği basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Diyarbakır ve bölgedeki okullarda alınan önlemler, eksikler ve öneriler masaya yatırıldı. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyarbakır Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Fesih Zirek, gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

Okullarda ciddi eksikliklerin bulunduğunu vurgulayan Zirek, “Okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin halen alınmadığı görülmektedir. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması, okul içinde ortak kullanım alanlarının temizliği, bahçe ve açık alan düzenlemelerinin yapılması, öğrenci giriş çıkışlarının düzenlenmesi ve sınıf mevcutlarının azaltılması konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde kalabalık sınıf sorunu sürerken, seyreltilmiş eğitim uygulamaları hayata geçirilmemiştir” dedi

“Yüz yüze eğitim aksamasın”

Zirek, Milli Eğitim Bakanlığı’na, yüz yüze eğitimin aksamaması için yeterli önlem alınması çağrısı yaparak, şunları söyledi: ”Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi için tüm tedbirlerin alınması ısrarımız devam edecektir. Bu çabamız yüz yüze eğitimin riske girmemesi ve öğrencilerimizin bir buçuk yıldır yaşadığı kayıpların daha fazla derinleşmemesi içindir. MEB’e sorumluluklarını hatırlatıp tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmak, salgın nedeniyle kapanmalar yaşansa bile eğitim öğretimin devam edebilmesini sağlayabilmek bizim için en öncelikli sorumluluktur.”

Eğitimcilerden tadilat tepkisi

Basın toplantısının ardından gözlemlerini VOA Türkçe ile paylaşan Eğitim-Sen üyeleri, kentte en az 15 okulda ders yılı başında tadilata başlandığını belirterek, bu okulların öğrencilerinin başka okullara gönderildiğini söyledi. Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Sekreteri Suat Özdemir, okullarda vaka sayılarının arttığı yönünde bilgi aldıklarını ifade ederek, “Bir buçuk yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Hazırlıklar yapılmadan direkt okulları açtılar, temizlik personeli arkadaşların yetersiz. Diyarbakır'da okullar açıldıktan sonra 15 tane okul tadilata girdi. Haliyle 3 bin öğrencisi olan okulların öğrenci sayısı 6 bine çıktı. Diyarbakır'da bir sürü ortaokul boş, oraya da aktarılabilirdi ama nedense imam hatip ortaokullarında sınıf birleştirilmedi. İmam hatiplerde mevcut 15-20 kaldı. Bu, hastalık yönünden pik yapma dönemi. Birçok okuldan aldığımız bilgilere göre öğretmen ve öğrenciler Covid oldu ve eğitim hala devam ediyor” şeklinde konuştu.

Eğitim-Sen 2 Nol'u Şube Kadın Sekreteri Songül Can da sınıfların kalabalıklaşmasından ve ders saatlerinin düşürülmemesinden şikayetçiydi. Vakaların artmasından endişe ettiklerini belirten Can, “Temizlik ve hijyen koşulları maalesef oluşturulamıyor. Bu yönde büyük sorunlar yaşıyoruz. Ders saatleri 40 dakika, ısrarla 30 dakikaya indirilmesi gerektiğini savunduk. Ama şu anda 40 dakikayı bırakın blok dersler yapılıyor. 80 dakika boyunca sınıfta kalabalık sınıflarda ders işlemek zorunda öğrenciler. Bu da maalesef salgını oldukça arttıracak, vaka patlamalarına neden olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNERÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördümÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
96 yaşındaki annesini vahşice katletti! Seslere komşular koştu96 yaşındaki annesini vahşice katletti! Seslere komşular koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.