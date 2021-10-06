Eğitim-Sen’den Yüz Yüze Eğitim İçin Uyarı

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının üzerinden bir ay geçti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) Diyarbakır’daki şubeleri tarafından yapılan açıklamada, okullarda yeterli tedbir alınmadığı vurgulandı. Eğitim-Sen yüz yüze eğitimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na tedbir alma çağrısı yaptı.

Eğitim-Sen’in Diyarbakır’da bulunan şubeleri tarafından, eğitim yılının ilk ayının değerlendirildiği basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Diyarbakır ve bölgedeki okullarda alınan önlemler, eksikler ve öneriler masaya yatırıldı. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyarbakır Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Fesih Zirek, gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

Okullarda ciddi eksikliklerin bulunduğunu vurgulayan Zirek, “Okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin halen alınmadığı görülmektedir. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması, okul içinde ortak kullanım alanlarının temizliği, bahçe ve açık alan düzenlemelerinin yapılması, öğrenci giriş çıkışlarının düzenlenmesi ve sınıf mevcutlarının azaltılması konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde kalabalık sınıf sorunu sürerken, seyreltilmiş eğitim uygulamaları hayata geçirilmemiştir” dedi

“Yüz yüze eğitim aksamasın”

Zirek, Milli Eğitim Bakanlığı’na, yüz yüze eğitimin aksamaması için yeterli önlem alınması çağrısı yaparak, şunları söyledi: ”Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi için tüm tedbirlerin alınması ısrarımız devam edecektir. Bu çabamız yüz yüze eğitimin riske girmemesi ve öğrencilerimizin bir buçuk yıldır yaşadığı kayıpların daha fazla derinleşmemesi içindir. MEB’e sorumluluklarını hatırlatıp tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışmak, salgın nedeniyle kapanmalar yaşansa bile eğitim öğretimin devam edebilmesini sağlayabilmek bizim için en öncelikli sorumluluktur.”

Eğitimcilerden tadilat tepkisi

Basın toplantısının ardından gözlemlerini VOA Türkçe ile paylaşan Eğitim-Sen üyeleri, kentte en az 15 okulda ders yılı başında tadilata başlandığını belirterek, bu okulların öğrencilerinin başka okullara gönderildiğini söyledi. Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Sekreteri Suat Özdemir, okullarda vaka sayılarının arttığı yönünde bilgi aldıklarını ifade ederek, “Bir buçuk yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Hazırlıklar yapılmadan direkt okulları açtılar, temizlik personeli arkadaşların yetersiz. Diyarbakır'da okullar açıldıktan sonra 15 tane okul tadilata girdi. Haliyle 3 bin öğrencisi olan okulların öğrenci sayısı 6 bine çıktı. Diyarbakır'da bir sürü ortaokul boş, oraya da aktarılabilirdi ama nedense imam hatip ortaokullarında sınıf birleştirilmedi. İmam hatiplerde mevcut 15-20 kaldı. Bu, hastalık yönünden pik yapma dönemi. Birçok okuldan aldığımız bilgilere göre öğretmen ve öğrenciler Covid oldu ve eğitim hala devam ediyor” şeklinde konuştu.

Eğitim-Sen 2 Nol'u Şube Kadın Sekreteri Songül Can da sınıfların kalabalıklaşmasından ve ders saatlerinin düşürülmemesinden şikayetçiydi. Vakaların artmasından endişe ettiklerini belirten Can, “Temizlik ve hijyen koşulları maalesef oluşturulamıyor. Bu yönde büyük sorunlar yaşıyoruz. Ders saatleri 40 dakika, ısrarla 30 dakikaya indirilmesi gerektiğini savunduk. Ama şu anda 40 dakikayı bırakın blok dersler yapılıyor. 80 dakika boyunca sınıfta kalabalık sınıflarda ders işlemek zorunda öğrenciler. Bu da maalesef salgını oldukça arttıracak, vaka patlamalarına neden olacak” dedi.

