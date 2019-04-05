Eğitim sendikalarından öğretmen Kuyucu'nun öldürülmesine tepki

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Çerkezköy Belediyesi önünde toplanarak Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Çerkezköy Belediyesi önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Gebze Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etti. İlk konuşmayı yapan Türk Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Alper Tunga Şahin, "Birisi 5 aylık, 3 çocuk babası Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun görevi başında öğrencisi tarafından şehit edilmesi yüreğimizi yakmıştır. Acımızın tarifi yok. 3 yavrumuz yetim kaldı. Daha kaç kurban verelim? Kaç ocağa daha ateş düşecek? Eğitim camiası kaygılı. Seyirci kalınıyor. Tedavi acilen başlamalı. Hastalık ortadan kaldırılmalıdır. Yeter artık. Etkili, önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar derhal hayata geçirilmelidir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sadece acımızı paylaşmak, kınamak yetmez. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Bunu da vatan ve görev aşkı ile işimizi daha iyi yapabilmek için istiyoruz. Kaybettirilen itibarımızı, değerimizi istiyoruz" diye konuştu.

'OKULLARIMIZ GÜVENLİ ALANLAR OLMALI'

Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Halil Bıyıklı, "Artık yeter. Acımız sonsuz. Meslektaşımızın ailesinin, sevdiklerinin, öğrencilerinin ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin acısını paylaşıyoruz" dedi.

Eğitim-İş Çerkezköy temsilcisi Mehmet Tabak, "Gün geçmiyor ki okullarımızda çeşitli şekillerde şiddete uğrayan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Okullarımız güvenli alanlar olmalı, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

Eğitimciler basın açıklamasında ellerinde, 'Öğretmene şiddete hayır, öğretmenime dokunma' yazılı dövizler taşıdı.

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