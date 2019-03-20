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Eğitim sevdalısı muhtar sayesinde daha iyi şartlarda okuyacaklar (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş öncülüğünde mahalleye 6 derslikli ilkokul binası yapıldı.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş öncülüğünde mahalleye 6 derslikli ilkokul binası yapıldı. Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, aynı binada eğitim gören Şehit Ahmet Şılak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin daha rahat eğitim alması için harekete geçti. Özellikle binanın zemin katında okuyan ilkokul öğrencilerini düşünen Yurttaş, kurumun bahçesine ilkokul binası yaptırmak için yola çıktı. Muhtar Yurttaş, ilkokul yaptırmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat etti. Yapılan protokol sonrası 250 bin TL harcamayı kendisi karşılayan Muhtar Yurttaş, binanın kaba inşaatını tamamladı. Devlet desteğiyle ince inşaatta tamamlanan okul, eğitime hazır hale getirilerek, 'Saim Yurttaş İlkokulu' ismi verildi. Okul binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, şube müdürleri, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu ve mahalle halkı törene katıldı. Mehter takımı tören boyunca marşlar çaldı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kulunç, Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş ve Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın konuşmaları sonrası, kurdele kesilerek açılış yapıldı. Protokol üyeleri birlikte sınıfları gezdi.

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