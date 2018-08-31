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Eğitim sırasında beklenmedik olay

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Çin'de özel polis timi olan SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) timinin yaptığı bir eğitim sırasında beklenmedik olay yaşandı.

Çin'de kayda geçen görüntülerde tatbikat sırasında bir binanın çatısından iniş eğitimi yapılırken, feci olay yaşandı. Ekipten bir kişi, inişi sırasında bağlı olan ipin kontrolden çıkması sonucu binanın giriş kapısının çıkıntısına çarpıp yere çakılıyor. Yaşanan olayın görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin SWAT tim polis tatbikat

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