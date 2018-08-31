Eğitim sırasında beklenmedik olay

Çin'de kayda geçen görüntülerde tatbikat sırasında bir binanın çatısından iniş eğitimi yapılırken, feci olay yaşandı. Ekipten bir kişi, inişi sırasında bağlı olan ipin kontrolden çıkması sonucu binanın giriş kapısının çıkıntısına çarpıp yere çakılıyor. Yaşanan olayın görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

