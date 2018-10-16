Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah eğitimi dersinde, kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibaş'ın (24) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Bitlis'e uğurlandı.
Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi'nde dün silah eğitimi dersi sırasında, kadın Komiser Yardımcısı R.C.S.'nin tabancası kazaen ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi polis adayı Mahmut İkibaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan İkibaş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Mahmut İkibaş için bu sabah Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzelendi. Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopterle memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi. İkibaş'ın cenazesinin, burada yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Diğer taraftan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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