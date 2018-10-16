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Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürleri, İlk haberde, kaynağından 'İkibaş' olarak alınan bilgiye göre yazdığımız şehidin soyadını 'İkibeş' olarak düzeltiyoruz.

Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

Sayın Yazıişleri Müdürleri,
İlk haberde, kaynağından 'İkibaş' olarak alınan bilgiye göre yazdığımız şehidin soyadını 'İkibeş' olarak düzeltiyoruz.
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GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah eğitimi dersinde, kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in (24) cenazesi, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, helikopterle memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirildi.
Şehit Mahmut İkibeş için Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Necmettin Boz ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze töreni sırasında şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını, tören alanındaki polisler teselli etti.
Şehit Mahmut İkibeş'in cenazesi, cenaze namazının ardından Kaleboynu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

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