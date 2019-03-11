Prof. Dr. Luckin, programda, yapay zekanın gündelik hayatın birçok yerinde kullanılmasının yanı sıra eğitimde de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Zirvenin sunuculuğu üstlenen Kalust Şalcıoğlu'na yapay zeka robotu ETZBOT (Promobot) da yardımcı oldu.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin açılış konuşmasını Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül yaparken, zirvede Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Baş Danışmanı Adem Çilek, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, iş insanı Faruk Eczacıbaşı, University College London Yapay Zeka Profesörü Rose Luckin ve Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harry Daniels konuşmacı olarak yer aldı.

"Geçmişten Geleceğe" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri ile "İyi Gelecek" temasıyla ilk kez organize edilen Ebeveyn ve Çocuk zirvelerinde yapay zeka ve eğitim ilişkisi ele alındı.

İSTANBUL (AA) - "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" zirveleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapay zeka ile çok daha fazlasını yapabilmenin mümkün olduğunun altını çizen Luckin, eğitim söz konusu olduğunda yapay zekanın insan zekasıyla aynı olmadığını ve insanların yapay zekanın ötesinde zeki olabileceğini fark etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Luckin, "Yapay zeka insan zekasıyla kıyaslanamaz. Eğitimde destekleyici olabilir ama öğretmenlerin yerini alamaz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Daniels ise okul binalarının tasarımlarına değindiği konuşmasında, dizaynın eğitim üzerindeki etkisini tartıştı.

Okullar söz konusu olduğunda dizaynın öğretmeyi ve öğrenmeyi değiştirip değiştiremeyeceğinin tartışıldığı projelerin başarısızlığa uğradığını aktaran Daniels, "Yeni dizaynlar geleceğin vizyonuna tanıklık ettikleri takdirde uygulayıcıların gerçek değişimi gerçekleşecektir. Bu değişimin en önemli noktası, öğretmenleri de bu değişim içine dahil etmek ve kabullerini almak." şeklinde konuştu.

Zirvede, robotik, kodlama, internetin hayattaki yeri, eğitsel veri madenciliği, artırılmış ve sanal gerçeklik ile 2023 Eğitim Vizyonu üzerine de konuşuldu.