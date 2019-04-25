Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Bakan Selçuk, yarışmada dereceye giren kısa filmleri izledi.

Selçuk, yaptığı konuşmada, böyle bir etkinlikte milli eğitim bakanı olmanın ötesinde sıradan bir vatandaş olarak bulunmayı önemsediğini söyledi.

Selçuk, "Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması, Sayın Başkan'ın şahsında, Türkiye için, Türk eğitimi için büyük hizmet. Sanatın ve sanatçıların olduğu yerde sanat ve sanatçılar konuşur, bakanlar konuşmaz." diyerek sahneyi ödül alanlara bıraktı.

Bakan Selçuk'a, selamlama konuşmasının ardından yine Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf hediye edildi.

Selçuk, aldığı hediyeleri kendisinin de hediye olarak verdiğini hatırlatarak, salonda kıdemi en yüksek kadın öğretmen kimse ona fotoğraf karesini hediye etmek istediğini söyledi.