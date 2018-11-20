HABER

Eğitim uçağının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı: "Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacasu ilçesinde enkazına ulaşılan eğitim uçağına ilişkin, "Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düştüğü tespit edilen ve bugün Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırları dahilinde enkazına ulaşılan eğitim uçağında öğretmen pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.
Hayatını kaybeden pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve havacılık camiasına başsağlığı dileriz."

PARTNERSağımız Solumuz Bunlarla Dolu: Ülkede Sayısı Haddinden Fazla Olan 22 ŞeySağımız Solumuz Bunlarla Dolu: Ülkede Sayısı Haddinden Fazla Olan 22 Şey
2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu
Evinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdıEvinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düştü eğitim uçağı Enkaz Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.