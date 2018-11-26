Eğitim uçuşu için havalanmıştı

Gökhan ARTAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

