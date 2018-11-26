Eğitim uçuşu için havalanmıştı

G\u00f6khan ARTAN-An\u0131l U\u00c7AN\/\u0130STANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de d\u00fc\u015fen UH-1 tipi askeri helikopterin e\u011fitim u\u00e7u\u015fu i\u00e7in Samandra'dan saat 10:32'de havaland\u0131\u011f\u0131 ve yine Samandra'ya ini\u015f yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.Sadece 30 saniye g\u00f6rebildiler! Bu kalabal\u0131\u011f\u0131n tek sebebi...Fetih Camii\u2019nin temeli dualarla at\u0131ld\u0131\u0130stanbul Sancaktepe'de askeri helikopter d\u00fc\u015ft\u00fc! \u0130\u015fte ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler
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