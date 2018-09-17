HABER

"Eğitim, üretim ekonomisini destekleyecek biçime dönüştürülmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: - "Eğitim süreci diploma ve belge biriktirmek suretiyle toplumsal hiyerarşide yer kapma aracı olmaktan çıkarılıp üretim ekonomisini destekleyecek bir biçime dönüştürülmelidir" - "Dolar yükseliyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Böylesi bir süreçte günahı dışarıya, sevabı kendimize yazarak sürecin üstesinden gelemeyiz"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Eğitim süreci diploma ve belge biriktirmek suretiyle toplumsal hiyerarşide yer kapma aracı olmaktan çıkarılıp üretim ekonomisini destekleyecek bir biçime dönüştürülmelidir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi, haklı ve meşru taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Karaduman, eğitim politikasına bakıldığında siyasi iktidarın 16 yıllık uygulamalarında sınıfta kaldığını iddia etti.

Ülkede okullaşma oranının her geçen gün artmasına rağmen eğitimin kalitesinin giderek azaldığını savunan Karaduman, AK Parti iktidarında 7 Milli Eğitim Bakanı değişikliği yapılmasının yaşanan durumun nedenleri arasında yer aldığını savundu.

Eğitimin "yapboz tahtası"na dönüştürüldüğünü, eğitim sisteminin piyasa mantığına hapsedildiğini ileri süren Karaduman, "Eğitim bir sektör, öğrenci ve veliler müşteri haline getirilmiştir. Eğitim sistemi, öğütüm sistemine dönüştürülmüş, belki de toplumsal üretimin anahtarı konumunda olan eleştirel düşünce kabiliyeti müfredattan arındırılarak mutlak itaat kültürü içselleştirilmiştir." diye konuştu.

Eğitim sürecinde merkeziyetçi anlayıştan vazgeçilmesi ve öğretmenler için özerk bir alan oluşturulması önerisinde bulunan Karaduman, şöyle devam etti:

"Temel olarak eğitim felsefemizi ve eğitim sistemimizi bütüncül bir şekilde değerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Eğitim sorunu toplumun tüm kesimlerinin katılımına açık bir etkinlikle masaya yatırılmalıdır. Eğitim süreci diploma ve belge biriktirmek suretiyle toplumsal hiyerarşide yer kapma aracı olmaktan çıkarılıp üretim ekonomisini destekleyecek bir biçime dönüştürülmelidir."

"Hükümetin birçok yatırımı durdurduğu" hatırlatılarak konuya ilişkin düşüncesi sorulan Karaduman, "Kriz yaşıyoruz. Dolar yükseliyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Böylesi bir süreçte günahı dışarıya, sevabı kendimize yazarak sürecin üstesinden gelemeyiz. Bu kadar israf varken mihraklar dışarıda değil içimizdedir. Öncelikli olarak bunun konuşulması, ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mecliste iki milletvekiliyle temsil edilecek Saadet Partisinin, yeni dönemde iktidarla ilişkilerini nasıl yürüteceğine ilişkin soruya Abdulkadir Karaduman, "Meclisteki 600 milletvekilinin hepsiyle bir araya gelmekten, aynı çalışmayı birlikte yürütmekten, olumlu çalışmaları birlikte planlamaktan, yönetmekten şeref uyarız." karşılığını verdi.

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
İYİ Parti'li Erozan: AK Parti ve MHP ile iş birliği yapamayacağızİYİ Parti'li Erozan: AK Parti ve MHP ile iş birliği yapamayacağız
CHP'li Böke: 'Gelmiştir satıyorum, parasını krize karşı kullanıyorum' diyen iktidara ihtiyaç varCHP'li Böke: 'Gelmiştir satıyorum, parasını krize karşı kullanıyorum' diyen iktidara ihtiyaç var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı meclis Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

İlginizi Çekebilir

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.