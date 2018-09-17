"Eğitim, üretim ekonomisini destekleyecek biçime dönüştürülmeli"

Eğitimin "yapboz tahtası"na dönüştürüldüğünü, eğitim sisteminin piyasa mantığına hapsedildiğini ileri süren Karaduman, "Eğitim bir sektör, öğrenci ve veliler müşteri haline getirilmiştir. Eğitim sistemi, öğütüm sistemine dönüştürülmüş, belki de toplumsal üretimin anahtarı konumunda olan eleştirel düşünce kabiliyeti müfredattan arındırılarak mutlak itaat kültürü içselleştirilmiştir." diye konuştu.

Ülkede okullaşma oranının her geçen gün artmasına rağmen eğitimin kalitesinin giderek azaldığını savunan Karaduman, AK Parti iktidarında 7 Milli Eğitim Bakanı değişikliği yapılmasının yaşanan durumun nedenleri arasında yer aldığını savundu.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi, haklı ve meşru taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Eğitim süreci diploma ve belge biriktirmek suretiyle toplumsal hiyerarşide yer kapma aracı olmaktan çıkarılıp üretim ekonomisini destekleyecek bir biçime dönüştürülmelidir." dedi.

Eğitim sürecinde merkeziyetçi anlayıştan vazgeçilmesi ve öğretmenler için özerk bir alan oluşturulması önerisinde bulunan Karaduman, şöyle devam etti:

"Temel olarak eğitim felsefemizi ve eğitim sistemimizi bütüncül bir şekilde değerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Eğitim sorunu toplumun tüm kesimlerinin katılımına açık bir etkinlikle masaya yatırılmalıdır. Eğitim süreci diploma ve belge biriktirmek suretiyle toplumsal hiyerarşide yer kapma aracı olmaktan çıkarılıp üretim ekonomisini destekleyecek bir biçime dönüştürülmelidir."

"Hükümetin birçok yatırımı durdurduğu" hatırlatılarak konuya ilişkin düşüncesi sorulan Karaduman, "Kriz yaşıyoruz. Dolar yükseliyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Böylesi bir süreçte günahı dışarıya, sevabı kendimize yazarak sürecin üstesinden gelemeyiz. Bu kadar israf varken mihraklar dışarıda değil içimizdedir. Öncelikli olarak bunun konuşulması, ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mecliste iki milletvekiliyle temsil edilecek Saadet Partisinin, yeni dönemde iktidarla ilişkilerini nasıl yürüteceğine ilişkin soruya Abdulkadir Karaduman, "Meclisteki 600 milletvekilinin hepsiyle bir araya gelmekten, aynı çalışmayı birlikte yürütmekten, olumlu çalışmaları birlikte planlamaktan, yönetmekten şeref uyarız." karşılığını verdi.

