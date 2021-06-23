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Eğitim ve öğrenci koçu ne yapar? Eğitim koçu arayanlar için tüm detaylar

23.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim ve öğrenci koçluğu, çocukların akademik hayatlarında başarı sağlarken yaşam becerileri elde etmelerini destekleyen gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için yapmak istediklerine odaklanan ve bu odaklanma sürecinde elde ettikleri sıra dışı farkındalıkları hayata geçirdiği bir interaktif süreci yönetmeyi kapsar. Konu ile ilgili bilgi veren Yaşam Koçu Elgiz Henden, süreçte çocukların kendi kararlarını almalarının sağlandığı ve davranışları hakkında sorumluluklarının arttığı söyledi.

Eğitim ve öğrenci koçluğu ile çocuklar hedeflerini kendileri belirler , sürekli ileriye doğru bir adım atarlar. Kendilerini tanır, gerçek benliği ile ideal benliği arasındaki mesafeyi kapatırlar. Eğitim ve öğrenci koçluğu ile çocuklar ulaşmak istediği noktaya giderken kendine güvenerek ve inanarak yol alırlar.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI NASIL YAPILIR?

Bizi çocuklar aradığında ailelerinin bu durumdan haberdar olup olmadığını;aile aradığında çocuğun bu durumdan haberdar olup olmadığını sorarız.Çünkü eğitim ve öğrenci koçluğunda genç,çocuk ya da öğrenci kendini birey olarak görmeye başlar.

İlk görüşmede anne-baba ile çocuğun birbirlerini nasıl gördüğünü anlamaya çalışarak geçiyor.Hangisinin hedeflerine nasıl çaşıcağı konusunda bilgilendirme olarak geçiyor.

Karar verme süreçlerini yönetmeye başladığınız ve kendiniz olmaya başladığınız bir süreçtir öğrenci koçluğu.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇU İLE HANGİ YAŞ GRUBUNDA ÇALIŞILMALIDIR?

Eğitim ve öğrenci koçunda en ideal çalışma grubumuz on üç yaşından büyük öğrenciyle çalışıyoruz.Bunun sebebi on üç yaşın altındaki çocuklar karar verme becerilerini yönetemedikleri için on üç yaş altındaki çocukların aileleriyle birlikte görüşme gerçekleştiriyoruz.

Altı ile on iki yaş arasında çocuklarda anne-baba ve çocuk ile görüşme gerçekleştiriyoruz. On üç yaştan itibaren sadece çocukla birlikte görüşme gerçekleştiriyoruz.İhtiyaç duyulduğu anda aileyi de görüşmeye çağırıyoruz.

Koçluk anne-baba ile koçluğun sürekli iletişim halinde olduğu ve çocuğun da bundan haberdar olduğu bir süreçtir.

Gençle koçun arasında güvenin olduğu ve anne-baba ile koçun arasında desteğin olduğu bir üçgen diyebiliriz.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇU İLE GÖRÜŞMELER NE SIKLIKTA OLMALIDIR?

Haftada minimum bir görüşmeyi tercih ediyoruz.Bazen görüşmelere göre haftada iki gün olarak başlıyoruz.İdeal görüşme haftada bir gündür.Haftada bir olan süreyi arttırdığımızda çocuklar süreçten kopabiliyorlar.

İlk üç ay haftada bir , daha sonra iki haftada bir , üç haftada bir, ayda bir olarak gerçekleştiyoruz.

Amacımız öğrenciye öğrencinin kendisine koçluk yapabilmesini öğretmek.Eğer bunu öğretmezsek çocuk sürekli biriyle beraber hayatını sürdürmeye ve koçluğa bağımlı hale gelecektir.

KİMLER EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ALMALIDIR?

İnsanlar genellikle koçluktan bir sorun olduğu zaman faydalanmak istiyorlar.Oysa ki koçluk ; bir şeyi daha iyi yapmak istediğimiz zaman,bir şeyi öğrenmek istediğiniz zaman ve bir şeyin için performansınızı arttırmak istediğiniz zaman alabileceğiniz bir metodoloji.

Öğrenci koçluğuna bakıldığında çocuğun başarısız olmasına gerek yoktur.Başarılır ama kendine inanmak istiyordur ve kendini daha iyi tanımak istiyordur. Bu ihtiyaçları için öğrencinin bir koçla çalışması münkündür.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇU PROGRAMINI NEYE GÖRE BELİRLER?

Eğitim ve öğrenci koçluğunda bir programımız yok.Öğrencinin kendi hedeflerine göre ya da birlikte karar verdiğimiz hedefe göre programını belirliyoruz.

Öğrencilerin kendi belirlediği hedeflerin kendilerine uygun olup olmadığını sorguladığımız bir süreç olabiliyor.

Öğrenciye illa şunu yapacaksın,programımız budur diyebileceğimiz hiç bir şey yok.Çünkü koçluk sürecindeki en keyifli şey onlara ne yapacaklarını söylemiyor olmanız. Eğer ne yapacaklarını söylerseniz sizin istediğinizi yapmayacaktır.

Süreci öğrencinin kendi yönetir ve bizler de onlara eşlik ederiz.

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