‘Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’ kapanış toplantısı

Öz İplik-İŞ sendikası, ‘Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

1 Mayıs 2018’de Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek anlaşma sağlanan ‘Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’nin kapanış toplantısını Öz İplik-İŞ sendikası, Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirdi.

Kapanış toplantısında konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, “Projemizin çalışma hayatında, sendikal camiada, sendikalaşmada, sendikalarda farkındalık oluşturduğuna inanıyoruz. Sendika olarak yürüttüğümüz projeler içerisinde 5 tanesi doğrudan kadın çalışanlara yönelikti. Son yıllarda kuşkusuz, ekonomik ve sosyal anlamda kadınlar için önemli adımlar atıldı. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli teşvik ve düzenlemeler hayata geçirildi. Ancak kadının çalışma hayatına katılmasını engelleyen veya istihdamda kalmasını zorlaştıran bazı sorunlar güncelliğini korumaktadır. Bu sorunların başında, kadın-erkek eşitsizliğine dayalı toplum algısı, eğitim, işyerlerindeki ayrımcı uygulamalar, çalışma-sosyal hayat dengesinin sağlanamadığı iş ortamı gelmektedir. Biz de bu güncel sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Projeler uyguluyoruz” dedi.

Çalışma hayatındaki kadınların yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar düzenlediklerini ifade eden Ay, “Çalışma hayatındaki kadınlar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hem çalışma hayatının içerisinde, hem de çalışma hayatına girerken ciddi engellerle karşı karşıya. Bu olumsuz etkenler sendikalardaki kadın örgütlenmesini de önemli oranda etkiliyor. Son verilere göre kadınlarımızda işgücüne katılım oranı yüzde 34,1 seviyesindedir. İstihdam oranı ise yüzde 29,1 düzeyindedir. Çalışabilir çağdaki 30 milyon 795 bin kadından sadece 10.5 milyonu işgücüne katılmaktadır. İstihdam edilenler ise 8 milyon 960 bin kişi ile sınırlıdır. Daha önemli unsur ise kadınlarda kayıt dışı çalıştırma erkeklere kıyasla çok daha yüksektir. Erkeklerde kayıt dışı çalışma yüzde 30,2 seviyesindeyken, kadınlarda yüzde 41’e ulaşmaktadır. Üstelik tarımda çalışan kadınların yüzde 92,7’si kayıt dışıdır” şeklinde konuştu.

Kadın çalışanların desteğiyle sendikaların güçleneceğini vurgulayan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay, “Hem HAK-İŞ hem Öz İplik-İş Sendikası olarak bu konuda biraz iddialı konuşuyoruz. Gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek etkinlik gerçekleştirme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle işkolumuzda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla ve projelerle son on yılda kadın üye oranımız yüzde 20’lerden yüzde35 seviyesine ulaşmış durumda. Bundan yaklaşık on yıl öncesine kadar sendikamızın zorunlu organlarında kadın temsili yok iken, şimdi kadın komitemizden bazı arkadaşlarımız bu organlarda ye alıyor. İşyeri temsilciliğinde kadın oranımız artmış durumda. Sendikamızın genel merkez kadın delege oranında ise yüzde 22.5 ile oldukça önemli bir artış sağlanmıştır. Yine işyeri sendika baş temsilcilerimizdeki kadın oranı yüzde 26’dır. Genel merkezde çalışan kadın oranımız ise yüzde 41 seviyesindedir. Öz İplik-İş Sendikası olarak, kadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’yle ilgili şunları aktardı:

“Öz İplik Sendikasını kutluyorum. Kongrenin ardından her iki sendikanın da kadın emeği ve kadın sendika liderliği konusunda atılımlar yapacağına eminim. Yeni yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyorum. Sosyal hayatın her alanında onlarca sorunumuz olmasına rağmen bu ülkenin gücünden hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Eğer konfederasyonumuza ihtiyaç varsa, eğer çalışana ihtiyacımız varsa bu çalışanlarımızı kadın erkek dengesini kurarak oluşturmak gerekiyor. Ben göreve geldiğimde kadın çalışanlar HAK-İŞ’de birkaç taneydi. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık kadın çalışanlarımız yüzde 30’lara ulaşmıştı. Gelinen nokta beni mutlu etti. Elbette yeterli değil ama dengede tutmaya çalışıyoruz. Özellikle belirli alanlarda kadın erkek dengesini kurmaya çalışıyoruz. Bir kadın hukuk müşavirimiz vardı. Kendisi evliydi ve onu çocuk sahibi olma konusunda yüreklendirdik. Onun yanında olacağımıza dair söz verdik. Şimdi çocuğu oldu ve bizim ikinci bir hukuk müşavirimiz yok. Biz yaptığımız işlerde karşımızdakini düşünüyoruz, öncelik onlar. Söylediğiniz şeyleri önce kendi kurumunuzda yapacaksınız.”

HAK-İŞ olarak kadınların iş hayatında daha çok yer alması adına çalışmalar yürüttüğünü ifade eden HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, “Biz 8 Mart Kadınlar Günü toplantılarında HAK-İŞ olarak, HAK-İŞ’i temsil etmek zorunda kaldık. Bunu talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Çünkü HAK-İŞ’in kadın komitesinde kadın komiteci arkadaşımız yoktu. Bu bir özeleştiridir ve biz bu eleştiriden yola çıkarak eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. 22 Şubat’ta sendikamızın toplantısı vardı. Orada tarihi bir karar aldım. Bir ilke kararı bir de tüzük değişikliği kararı aldım. İlke kararı; Sendikamızın bütün kademelerinde, bütün organlarında kadın erkek dengesinin gözetilerek yönetimlerin oluşturması, yönünde karar aldık. Henüz hayalimi gerçekleştirmiş değilim. Bütün bu işler aslında zor değil. Ama bunun için ne kadar uğraştığımı bir ben biliyorum. Kadınlara yönelik ön yargıları kırmak kolay değil ama imkansız da değil. Kadınlarımıza büyük iş düşüyor. Kadın emekçi arkadaşlarımız, bir kısım kermesler, kahvaltılar, yemekler düzenlemeyi sendika faaliyetleri olarak görüyor. Artık bunları geçtik. Biz kadınların çektiği sıkıntıları, sorunları bulup gerekirse bu konuda hükümete yön vereceğiz. Siz bir adım atın ben size destek olmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Kapanış toplantısına; Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan, Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan ve çok sayıda HAK-İŞ, Öz İplik-İş sendikası çalışanı katıldı.

’Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’nin sonunda Öz İplik-İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, katılımlarından dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’a plaket takdim etti.