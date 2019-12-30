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  4. Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor

Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

“İş bilen kadınlar geliyor" projesi kapsamında potansiyel girişimci 100 kadına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve İş Planı, Proje Fikri, Proje Geliştirme Eğitimi verildi.Kadınların iş gücüne katılmalarının önünde bulunan engelleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulan İşte Kadın Derneği’nin İş Bilen Kadınlar Geliyor Projesinin yıl sonu kapanış toplantısı gerçekleştirildi.2018 yılında ilk proje olan “Şimdi sıra bizde” İçişleri Bakanlığı ve İl Dernekler Müdürlüğü katkıları ile gerçekleştirildi.

Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor

“İş bilen kadınlar geliyor" projesi kapsamında potansiyel girişimci 100 kadına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve İş Planı, Proje Fikri, Proje Geliştirme Eğitimi verildi.
Kadınların iş gücüne katılmalarının önünde bulunan engelleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulan İşte Kadın Derneği’nin İş Bilen Kadınlar Geliyor Projesinin yıl sonu kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
2018 yılında ilk proje olan “Şimdi sıra bizde” İçişleri Bakanlığı ve İl Dernekler Müdürlüğü katkıları ile gerçekleştirildi. Hedef kitledeki 57 kadına psikolojik test, özgüven eğitimleri ve mesleki temel eğitimler verildi. Bu kadınlar arasından 17 kadının farklı iş yerlerinde istihdamı sağlandı ve 7 kadın kendi iş yerini kurdu.
2019 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında derneğin çalışmalarını yürüttüğü “İş bilen kadınlar geliyor” projesinde başarılı bir şekilde sona gelindi. Proje kapsamında potansiyel girişimci 100 kadına KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve İş Planı, Proje Fikri, Proje Geliştirme Eğitimi verildi.
Eğitmenler ve Yönetim Kurulu Mülakatlarında değerlendirilen kadınlardan seçilen 10 İş Bilen Kadına Mentörlük Eğitimi verildi. Bu kadınlar kendi işlerini kurma noktasında önemli adımlar atttı.
Program açılış konuşmasında İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı ve Başkan Vekili Fatma Çinar kadınların birlik ve beraberlikte oldukları zaman bazı şeylerin daha çok ifade ettiklerini dile getirdiler. Programda konuşma yapan Dışişleri Bakanlığı AB bölge proje sorumlusu Sinem Bölükbaşı ise sivil toplumlarla iş birliği içinde olmayı çok önemsediklerini, İş Bilen Kadınlar Projesinin kendi projeleri olduğunu, bu gibi projeleri sonuna kadar desteklediklerini sözlerine ekledi. Bu arada, “Dijital dünyada kadın girişimciler” projesi İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje 2020 yılında hayata geçirilecek.

Eğitim verilen 100 kadın kendi işini kuruyor

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