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  4. Eğitimciler Kampı Sakarya’da başlıyor

Eğitimciler Kampı Sakarya’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Tematik Kış Kamplarının ’Eğitimciler Kampı’ etabına ev sahipliği yapacak.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Tematik Kış Kamplarının ’Eğitimciler Kampı’ etabına ev sahipliği yapacak. 20-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek kampa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da katılacak.
Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Tematik Kış Kamplarının ’Eğitimciler Kampı’ etabına Sakarya ev sahipliği yapacak. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 20-24 Ocak tarihleri arasında Muhammet Fatih Safitürk Yurdunda gerçekleştirilecek olan kampa konusunda uzman isimler katılacak. Kampın ilk dersi ise 20 Ocak Pazartesi günü 10.30’da Arifiye Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da kampın ilk dersinde öğrenciler ile buluşacak.
Sakarya’nın yanı sıra; Bayburt, Denizli, Kilis, Manisa, Uşak ve Rize illerinden toplam 150 erkek öğrencinin katılacağı ’Eğitimciler Kampı’nda öğrenciler, 5 gün boyunca Şehit Muhammet Fatih Safitürk Yurdunda eğitim alacak. Bakan yardımcısının katılacağı program kapsamında; Doç. Dr. Adnan Boyacı, Prof. Dr. Zülfü Demirtaş, Hami Koç, Yusuf Büyük, Erol Göka ve Erol Erdoğan da öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler, ders yorgunluklarını ise müzik dinletisi eşliğinde atacak. Serbest zaman etkinliklerinde ise öğrenciler; mas güreşi, satranç, dama, dart, langırt, bilardo, masa tenisi sporlarının yanı sıra temaya uygun sinema ve belgesel programları seyredecekler. Kampa katılan öğrenciler, tematik gezi programı kapsamında ise; Taraklı Tarihi Evleri, Geyve Seyir Terası, Ali Fuat Cebesoy ve Şehit Muhammet Fatih Safitürk’ün kabirlerini de ziyaret edecekler.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kampa destek verenlere teşekkür ederek, "Eğitimciler Kampında 5 gün boyunca ilimizde, 7 ilden 150 öğrenciyi ağırlayacağız. Eğitim programına değer katan tüm müdürlerimize ve akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize böylesine önemli hizmetler verdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
Sakarya Kampı hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Sakarya ilimizde gerçekleştireceğimiz ’Eğitimciler Kampı’nda eğitim bilimleri penceresinden gelecek nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini de ele alacağız" ifadelerine yer verdi.

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