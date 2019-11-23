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Eğitimciler, şiddet olaylarına karşı caydırıcı düzenleme taleplerini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin karşılaştığı şiddet olaylarını protesto etmek ve caydırıcı düzenlemeler getirilmesini talep etmek amacıyla bir araya gelen eğitimciler, basın açıklaması yaptı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin karşılaştığı şiddet olaylarını protesto etmek ve caydırıcı düzenlemeler getirilmesini talep etmek amacıyla bir araya gelen eğitimciler, basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, "Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor. Caydırıcı düzenlemeler istiyoruz" dedi.
Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen üyesi yaklaşık 40 kişi, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek ve caydırıcı düzenlemeler getirilmesini talep etmek amacıyla Balçova'daki özel bir otelin önünde bir araya geldi. Ellerinde, 'Eğitimciye şiddete dur de' yazılı dövizler tutan öğretmenler, 'Öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganı attı. Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, terör saldırıları ve öğrenci şiddetiyle hayatını kaybeden ya da yaralanan Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayhan Kökmen, Yücel Düzci ve Necmeddin Kuyucu gibi eğitimcileri andığı basın açıklamasında, "Aslında bizim kaybettiğimiz sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımız ve izanımızdır. Son iki yılın fotoğrafı bile şiddet olaylarının nasıl giderek tırmandığını ve yalananların ne kadar vahim olduğunu göstermektedir" dedi.
'EYLÜL 2017'DEN BUGÜNE 94 EĞİTİMCİ ŞİDDETE UĞRADI'
Eylül 2017'den bugüne resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanının değişen tür ve düzeyde şiddet olaylarına maruz kaldığını belirten Aydın, "Bu eylemlerin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir, yüzde 58'inin ise adli soruşturma ve kovuşturma süreçleri devam etmektedir. Sadece 3 olayda tutuklama kararı verilmiş, sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 olayda da mahkumiyet kararı verilmiş, bunların tamamında ise adli para cezasına hükmedilmiştir. Araştırma bulguları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin bireysel eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir sorun haline geldiğin ortaya koymaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yayın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir" dedi.
KASTEN YARALAMA SUÇUNA TUTUKLAMA İSTEMİ
2018'in Mart ayında, şiddete karşı etkili caydırıcılık sağlayacak yasal bir düzenlemenin yapılması talebiyle Türkiye genelinde kampanya başlattıklarını ve 120 bin imza topladıklarını dile getiren Aydın, "Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurulu gündemine de taşıdığımız talebimizin özü, eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu esnasında eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılmasıdır" diye konuştu.
Eğitimciler, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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