Eğitimciler velilerle kahvehanede buluştu

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan problem alanları hakkında velilerle ve toplumun diğer kesimlerindeki vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kahveli Saatler" projesi başlatıldı.
Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve alanında uzman eğitimciler, "Aile İçi İletişim", "Teknoloji ve Madde Bağımlılığı", "Sınav Kaygısı" gibi toplumun en güncel problemleri hakkında velilere paylaşımda bulunuyor.
Projede farklı nedenlerle okul psikolojik danışmalarıyla görüşemeyen veli ve bireylere ulaşarak bu problem alanlarına dikkati çekmek, çözüm önerileri getirmek, toplumun farklı kesimlerinde yer alan bireylerin görüşlerini alarak yeni üretimler hedefleniyor.
"Bi kahvenizi içeriz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Fazilet Durmuş ve bazı eğitimciler Adapazarı ilçesindeki Çökekler Mahallesi merkez kahvehanesine öğrenci velileriyle bir araya geldi.
Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Durmuş, "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' anlayışından yola çıkarak bizlere ulaşamayan öğrenci velileriyle kahvehanelerde buluşma kararı aldık." dedi.
Çocukların çok değerli olduğunu ifade eden Durmuş, "Aile iletişimi, madde ve teknoloji bağımlığı, sınav kaygısıyla alakalı uzun süre çalışan rehber öğretmen kadromuz bir drama etkinliği gerçekleştirecek. Bu çerçevede oyunun bazı yerlerinde velilere 'siz olsaydınız nasıl bir davranış sergilerdiniz' diye çeşitli sorular yöneltecek. Çocuklarla nasıl iletişim halinde olmaları gerektiğini, madde ve teknoloji bağımlılığının nasıl fark edileceği ve bunun için kimlerden destek alınacağı yönünde bir bilinçlendirme çalışması.
Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak adına biz yetişkinler olarak hep birlikte hareket edelim. Çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlayalım, güçlü Türkiye, güçlü yarınlarımız olsun istiyoruz."
Programda, rehber öğretmenler tarafından veli ve çocuklara sunum ile tiyatro gösterisi yapıldı.
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