Eğitimcilerden kan bağışı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eğitimciler kan verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kan bağışı kampanyası 12 Eylül İlkokulu’nda yapıldı. Kızılay aracında öğretmenler ve veliler kan verdi. 60 ünite kan toplandı.

Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, “Kızılay ile Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol çerçevesinde okullarımızda velilerimizin iştirakiyle kan bağışı yapılmaya başlandı. İlk etapta 12 Eylül İlkokulu’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğretmenler ve veliler kan verdi. Proje 10 Nisanda tarihinde Mütareke İlkokulu, 17 Nisanda Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu’nda yapılacak” dedi.



