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Eğitimcilere "eTwinning Projesi" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmeleri ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında, Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alan okul ve eğitimcilere ödülleri verildi

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında, Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alan okul ve eğitimciler ödüllendirildi.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'ndaki törene, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Ulusal Destek Servisi eTwinning Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Hülya Bal ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akpınar, törende yaptığı konuşmada, eTwinning faaliyetinin başkentteki eğitimcilerin gayretleri ile devam ettiğini belirterek, "eTwinning okulu olmak için gerekli olan şartları sağlamak adına çalışmalar başlatıldı. Halihazırda proje yürüten öğretmenlere de sürekli rehberlik yapılarak, devam eden çalışmaların niteliğinin artması için destekler verildi." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, proje sayesinde hem Türkiye hem de Avrupa'daki yaşıtları ile iletişim kurabildiklerini ifade eden Akpınar, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin öğretim işini kolaylaştıran, mesleki gelişimlerine, bilişim teknolojilerini kullanma ve yabancı dil becerilerine katkıda bulunan, ürettiklerini destekleyen eTwinning faaliyeti proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir."

- "Portala kayıtlı her dört öğretmenden biri Türk"

eTwinning Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Hülya Bal ise projenin 2005'te Avrupa'da başladığını ve Türkiye'nin 2009'da programa dahil olduğunu anlattı.

Proje kapsamındaki güncel faaliyetlere ilişkin bilgi veren Bal, şunları kaydetti:

"Portala 44 ülkede yaklaşık 700 bin öğretmen kayıtlı. Portala kayıtlı her dört öğretmenden biri Türk. Portalda yaklaşık 33 dil kullanılıyor ve en çok kullanılan dil Türkçe. 2023 vizyonunda da değinildiği gibi veriye dayalı bir eğitim sürekli gelişim istiyor. Özellikle pedagojilerin geliştirilmesi açısından projeler çok önemli."

Konuşmaların ardından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürüttükleri projelerle toplamda 132 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmenler ve okul yöneticileri ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eTwinning okulu unvanı alan 12 okula ödülleri verildi.

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"eTwinning Projesi" Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar

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