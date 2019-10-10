Eğitimcilere "eTwinning Projesi" ödülü

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında, Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alan okul ve eğitimciler ödüllendirildi.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'ndaki törene, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Ulusal Destek Servisi eTwinning Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Hülya Bal ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akpınar, törende yaptığı konuşmada, eTwinning faaliyetinin başkentteki eğitimcilerin gayretleri ile devam ettiğini belirterek, "eTwinning okulu olmak için gerekli olan şartları sağlamak adına çalışmalar başlatıldı. Halihazırda proje yürüten öğretmenlere de sürekli rehberlik yapılarak, devam eden çalışmaların niteliğinin artması için destekler verildi." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, proje sayesinde hem Türkiye hem de Avrupa'daki yaşıtları ile iletişim kurabildiklerini ifade eden Akpınar, şunları söyledi: